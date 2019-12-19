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Özel Çevre Koruma ve doğal sit alanı sayısı arttırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmalarla, geçen yıl 2 bin 450 olan doğal sit alanı sayısı 2 bin 572'ye, 2 milyon 458 bin 749 hektar olan özel çevre koruma bölgesi de 2 milyon 583 bin 785 hektara yükseldi.
 19 Aralık 2019 22:16
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Özel Çevre Koruma ve doğal sit alanı sayısı arttırıldı

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de sit alanları 2011 yılına kadar birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı olmak üzere üç statüde değerlendiriliyordu ve bu alanlarda koruma, kullanma koşulları ilke kararıyla belirleniyordu.

Tüm sit alanlarında 2011 yılından itibaren uluslararası kriterler gözetilerek yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda bu ayrım "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak değiştirildi. Bu alanlarda koruma ve kullanma koşulları 2012'de çıkarılan yönetmelik ve ilke kararlarıyla tespit edildi.

Geçen yıl toplam 1 milyon 662 bin 175 hektar büyüklüğüne sahip 2 bin 450 Doğal Sit Alanı sayısı Bakanlığın yürüttüğü Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar sonucunda yıl içerisinde 113 bin 872 hektar artarak toplamda 1 milyon 776 bin 47 hektara, 2 bin 572 sayısına ulaştı.

Geçen yıl toplam 2 milyon 458 bin 749 hektar büyüklüğe sahip Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi 2 milyon 583 bin 785 hektara ulaştı. Bakanlık, Salda ve Karaburun'u da ÖÇK bölgesi ilan ederek bu sayıyı 18'e yükseltti.

Bakanlığın yeni yayınladığı ilke kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan'da hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyeceği karara bağlanırken, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda sadece günübirlik ve kamping kullanımları, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'nda ise düşük yoğunluklu kullanım kararlaştırıldı.

Korunan alanlardaki yapılaşmaya sınırlama

Yeni ilke kararıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsünde bulunan doğal sit alanlarında bulunan kamping alanları için imar planı şartı getirildi ve bu alanlarda "Tekil Konaklama Üniteleri" yapılmaması kararı verildi.

İlke kararıyla her parselin kamping alanı olarak talep edilmesinin de önüne geçen Bakanlık, en küçük parsel büyüklüğünü 10 bin metrekare olarak belirledi.

Yeni ilke kararı ile en az 10 bin metrekare olarak planlanabilecek kamping alanları 50 kampçı ünitesinden az olamayacak ve tüm kamping alanlarında 150 kampçı ünitesinden fazla uygulama yapılamayacak. Bu alanlardaki en fazla bungalov sayısı da 30 adeti geçemeyecek. Her bir bungalovda bölge dokusuna uygun malzeme kullanılacak ve en fazla 45 metrekare taban alanı ve yükseklik en fazla 4,5 metre olacak.

Bakanlık, yeni ilke kararı ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda kısıtlamaya giderek doğal yapının korunmasını da sağlamış oldu.

Bakanlık, ayrıca, yeni ilke kararı ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanlarında yapılan madencilik faaliyetlerine "TVK Bölge Komisyonları tarafından belirlenerek izin verilebileceği hükmü" getirerek, sitlerde madencilik faaliyetlerini kısıtladı.

Akdamar Adası, Kelebekler Vadisi'nde bungalov imkansız

Muğla Kelebekler Vadisi ve Antalya Kaş Saklıkent Kanyonu'nun tamamını Kesin Korunacak Hassas Alan ilan eden Bakanlık, bu bölgelerde yapılaşmanın önüne geçti.

Muğla Gökova doğal sit alanı Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Tarımsal Sit Alanı ilan edilerek, bölgede bungalov, çadır, kamping gibi herhangi bir faaliyet yapılması önlendi.

Van Akdamar Adası'nda birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan kilisenin yer aldığı alanı Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak belirleyen Bakanlık, adanın kalan kısmını da Kesin Korunacak Hassas Alan ilan ederek bölgede bungalov, çadır, kamping gibi faaliyetlerin yapılmasını engelledi.

Anadolu Ajansı
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