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AK Parti'li Başkan'ın 'İmam hatip' çıkışına tepki

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, makam sahibi olmak için Trabzlonlu olmak gerektiğini söylemesi üzerine başlayan tartışma sürüyor
 19 Aralık 2019 22:26
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AK Parti'li Başkan'ın 'İmam hatip' çıkışına tepki

AK Parti'li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksın ya da Trabzonlu" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da tepki gösterdi.

Özkan Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Yılmaz'ın mizah sınırlarını aştığını söyleyerek, "Trabzonlu hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığı asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın katıldığı bir programda sarf ettiği "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksınız ya da Trabzonlu, bizim dönemimizde böyle" ifadelerini anımsattı.

Makam sahibi olmak için 'İmam Hatipli ve Trabzonlu' sözlerine açıklama

AK Parti'ye mensup belediye başkanı ya da bürokratların her fırsatta Trabzonluları hedef gösteren açıklamalar yaptıklarını söyleyen Örs, "Esenler Belediye Başkanıyla başlayan, Kahramanmaraş Belediye Başkanıyla devam eden bu zincire bugün de Balıkesir Belediye Başkanı eklenmiştir. Bu son hadiseden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Belediye başkanlarınızı, Trabzon'la ilgili konuşurken 1 kez değil, 61 kez düşünüp konuşmaları hususunda gerekli uyarıları vakit geçirmeden yapın" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Örs'ün konuşması üzerine söz alarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın öğrencilerle hasbihal ederken mizah sınırlarını aştığını ve Trabzonlu hemşehrileri üzdüğünü söyledi ve şunları kaydetti:

Independent Türkçe, AA
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