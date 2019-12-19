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Whatsapp'tan otobüsleri takip edip kaza yaptırmış

Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri Sedat T.'nin belediye otobüs şoförü kadının aldığı hat üzerinden 'Whatsapp' grubuna dahil olarak otobüslerin gideceği güzergahı takip ederek kaza yaptırdığı ortaya çıktı.
 19 Aralık 2019 22:36
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Whatsapp'tan otobüsleri takip edip kaza yaptırmış

Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri Sedat T.'nin belediye otobüs şoförü kadının aldığı hat üzerinden 'Whatsapp' grubuna dahil olarak otobüslerin gideceği güzergahı takip ederek kaza yaptırdığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.

Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerinde katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06:45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücü olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T. yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nünde bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol tedbiriyle, 21 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıkmış, zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde "Düğünümüz var" şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü içinde "damat lazım" diye şifre kullandıkları ortaya çıkmıştı.

"Kadın sürücü telefon hattı alıp örgüt liderine vererek otobüsleri takip ettirdi"

Belediye şoförleri Zeynep Ö. ve Kıymet G.'nin tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis, Sedat T.'nin, 'Whatsapp' grubuna eklendiğini saptadı. Belediye otobüs sürücüsü Zeynep Ö.'nün telefon hattı alarak bunu da örgüt lideri Sedat T.'ye verip otobüs sürücülerinin haberleşmek için kurdukları "whatsapp" grubuna eklediği, bu sayede liderin belediye otobüslerinin güzergahlarını an be an öğrenerek kazaları buna göre planladığı belirlendi. Ayrıca çetenin Zeynep Ö. ve Kıymet G.'nin izinli oldukları günlerde çete üyelerinin adlarına kayıtlı otomobillerle de kurmaca kaza yaptıkları öğrenildi. 'Whatsapp' grubundan sürücülerin güzergahlarını ve kullandıkları otobüslerin plakalarını inceleyen Sedat T.'nin burada kendisiyle işbirliği yapabilecek kişileri takip ettiği anlaşıldı. Ayrıca çetenin kaza sonunda kendileriyle işbirliği yapan şoförlere bin lira para verdikleri öğrenildi.Kadın sürücülerin hem kendi kullandıkları belediye otobüsleri ile kurmaca kaza yaptıkları hem de örgütün aldığı sıfır araçları kullanarak kaza yaptıkları da belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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