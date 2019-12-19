Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı seçildi
Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda Ahmet Davutoğlu genel başkanlığa seçildi.
|19 Aralık 2019 23:23
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