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Mersin Büyükşehir, ödüllü iki mühendisi işe aldı

Ödüllü ulaştırma mühendisleri Mersin Büyükşehirde iş başı yaptı
 19 Aralık 2019 23:38
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Mersin Büyükşehir, ödüllü iki mühendisi işe aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım planını ve düzenini en iyi düzeye getirmek için belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'nin ilk ulaştırma mühendislerinden Buse Aydemir ve Mehmet Alim Umut Ağca'yı bünyesine kattı.

Türkiye'de yeni kurulan ve inşaat mühendisliğinin alt dalı olan ulaştırma mühendisliği, spesifik bir branş olarak ilk mezunlarını verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin ilk ulaştırma mühendislerinden Buse Aydemir ve Mehmet Alim Umut Ağca'yı, Ulaşım Dairesinde göreve başlattı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) ödül alan genç mühendisler, Mersin Büyükşehirde görev yaparak, teknik bilgi ve becerilerini kent için kullanacak.

"Türkiye'deki belediyelerin içinde bir ilk"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, ödüllü mühendislerin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimizdeki ulaşım sorununu çözme noktasında elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda da bize çok faydalı olabileceğini düşündüğümüz arkadaşlarla ilgili çalışmalarımız vardı. Bize müracaat eden iki genç arkadaşımız Buse Aydemir ve Mehmet Umut Ağca oldu. Yaptığımız araştırmalara göre de Türkiye'deki belediyelerin içinde bir ilk olarak 'ulaşım mühendisi' unvanıyla kentimizin ulaşım planını yapmak ve maksimum düzeyde faydalanmak için Ulaşım Dairesinde bu arkadaşlarımızı göreve başlattık. Okullarını başarıyla tamamladıktan sonra TÜBİTAK'ın Türkiye genelinde açmış olduğu yarışmada 'Akıllı Şehirler ve Ulaşım' ile ilgili konuyla dereceye girerek üçüncülük ödülü almaları da bizi heyecanlandırdı. Bu konuyu Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ilettiğimizde, kendisi de olumlu baktı. Daire Başkanı olarak bundan dolayı da çok mutluyum. Arkadaşlarımızın şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel projeler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Şu an Türkiye'de 38 ulaştırma mühendisi mezunu var"

Mehmet Alim Umut Ağca ise lisans seviyesinde ulaştırma mühendisinin ilk defa yetişiyor olmasının önemine vurgu yaparak, "Bölümümüz kurulduktan sonra çok fazla ulaşımla ilgili konferanslara, yarışmalara katılarak, hem bölümümüzü duyurmak hem de kendimizi tanıtmak adına faaliyetlerde bulunduk. Bunun bize avantajları oldu. Okulumuz özellikle farklı projelere, farklı planlamalara bizi dahil ederek okurken çalışma fırsatı verdi. TÜBİTAK'a 'Akıllı Şehirler ve Ulaşım' konusunda katıldık. Bu projeyle katıldığımızda ulaşım konusunda derece alan tek projeydik. Ulaşım konusunda gerçekten nitelikli insanların yetiştiğini söyleyebilirim. Bölümümüzde şu an Türkiye'de 38 ulaştırma mühendisi mezunu var. Bunların ikisi de Mersin Büyükşehir Belediyesinde" diye konuştu.

Bir belediyenin ilk defa ulaştırma mühendisi alarak istihdam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten ve bunun örnek olmasını dileyen Ağca, "Biz işe girme sürecinde çok farklı şeylerle karşılaştık, çünkü geleceğin ulaştırma mühendisi olarak örnek olmak istedik. Daha önce belediyede staj yapmıştım ve farklı çalışmalarında, özel şirketlerle yaptığı ihalelerde stajlarım olmuştu. Buranın çocuğu olmaktan dolayı buraya karşı motivasyonum çok yüksek, çünkü vizyonunu biliyordum ve ne yapacağını, ne yapabileceğini görüyordum. İnşallah bu vizyona yönelik çalışmalarda verimli olabileceğim şekilde devam edip, hem belediyemize hem halkımıza hem de kendi branşımda çalışacak gelecekteki insanlara örnek bir çalışma sergilemek istiyorum. Amacım bu yönde" ifadelerini kullandı.

"Belediyeler içinde ulaştırma mühendislerine değer veren ilk belediye"

Buse Aydemir de ilk ulaştırma mühendislerinden biri olduğu için Türkiye'de ve dünyada bölümü en iyi şekilde tanıtacağını ve kent için güzel projelere imza atacağını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bizi işe alan, belediyeler içinde ulaştırma mühendislerine değer veren ilk belediye. Giriş sürecinde birçok aşamadan geçtik. Okulda aldığımız teknik bilgiler, donanımlar test edildi. Bize bazı kavşak projeleri, toplu taşıma projeleri verildi. Sonucunda Daire Başkanımız Ersan Topçuoğlu olumlu buldu. Şehrimize, belediyemize elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Aynı şekilde ulaştırma mühendislerini ülkemizde en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Arkadaşlarımıza ve ülkemize bölümümüzü tanıtacağım için çok heyecanlıyım ve gerçekten güzel projelere imza atmak istiyorum. Raylı sistem projesine ve toplu taşımaya ait birçok projede görev alacağım. İleriye dönük planlarımız var" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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