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20 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

20 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 20 Aralık 2019 00:01
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20 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, yapılacak son görüşmelerin ardından oylanacak.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Genel Meclisi Üyeleri Eğitim Semineri'ne iştirak edecek.

(Antalya/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) 10. konferansı "Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gümüşhane/09.30/Bayburt/16.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları hakkında Belçika'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

4- TÜİK, 2018 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile aralık ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

2- İbn Haldun Üniversitesince merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak ve bilimsel mirasına ev sahipliği yapmak amacıyla "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.

(İstanbul/09.00)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nı takip edecek.

(Ankara/17.00)

2- Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında lider Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- TFF 1. Lig'de 16. hafta Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Adana/19.00)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/12.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Yozgat/15.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

***

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