Değerli Konut Vergisi yürürlüğe girdi. Tebligatlar gönderildi

Değeri 5 milyon TL ve üstü olan konutlar için getirilen 'Değerli Konut Vergisi', Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vergi için lüks konut sahiplerine tebligat göndermeye başladı. Değerli Konut Vergisi'ne tabi olunduğunu belirten yazıda 15 gün içinde itiraz edebilecekleri de belirtiliyor. Söz konusu vergilerin ilk taksiti şubat, ikinci taksiti ağustos ayında ödenecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NE ZAMAN, NE KADAR VERGİ ÖDENECEK?

Evi 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında vergi ödeyecek.Vergi biri şubat diğeri ağustos ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenecek.

Hiçbir geliri olmadığını kanıtlayanlar (ev hanımları ve işsizler) ile SGK'dan aldığı maaşı dışında geliri olmayan emekliler bu vergiden muaf olacak.

EVİN DEĞERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Kurum, bankalar ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nden aldığı raporları inceledi ve evlerin değerlerinin 5 milyon lira üzerinde olduğu bölgeleri belirledi. Şimdi bu bölgelerdeki konutlar lisanslı değerleme firmaları tarafından inceleniyor. Değeri 5 milyonu aşan mülkler için de bilgilendirme tebligatları yollanıyor. Sonuçlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de ilan ediliyor. www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr adresinden kimlik numarası ve taşınmaz bilgileri girilerek değerleme sonuçları öğreniliyor.