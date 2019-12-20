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İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru

Rusya'nın Türkiye'yi NATO'dan, ABD'den ve Batı'dan koparmak olduğunu söyleyen Başbuğ, Libya'yla varılan mutabakatı desteklediğini ve bunun da çok doğru bir adım olduğunu söyledi
 20 Aralık 2019 00:59
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İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru

Genelkurmay 26. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Başbuğ, ''Kıta sahanlığı denildiği zaman ana kara parçalarıyla bağlantılı bir konu. Kıta sahanlığı ana kara parçalarının, kara sularınınbaşladığı çizgiden 200 deniz mili gideceksiniz. 200 deniz mili uzaklıktaki deniz tabanındaki doğalgaz, petrolün çıkarılması ve kullanılması hakkını veriyor. Münhasır ekonomik bölge deniz yatağının üstündeki bütün su bölgelerini içeriyor'' ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de en uzun sahilin Türkiye olduğunu vurgulayan Başbuğ, ''Benim ne kıta sahanlığımı ne ekonomik münhasır bölgeleri hakkımı adalar kesemez. Güney Kıbrıs yönetimi kendisini Kıbrıs yönetimi kabul ediyor, bu söz konusu değil. Birinci temel sorun o. İkinci temel nokta Adaların bu konuda münhasır ekonomik bölgelerinin, kıta sahanlığı olması tezinden Yunanistan hareket ediyor. Dediğim gibi esas sorun Adalar konusunda düğümleniyor. Burada belki en çok üzerinde durmamız gereken nokta Türkiye münhasır ekonomik bölgelerin ilan edilmesinde biraz gecikmeli hareket ettik. Genelkurmay Başkanlığı iki kere Milli Güvenlik Kuruluna getirdik. Münhasır ekonomik bölge konusu genel olarak getirildi. Bazı ülkelerle gecikmezsizin, ki bunlardan bir tanesi Libya idi. Hatta bazı ülkelerle uyum sağlanmazsa biz tek taraflı ilan edelim dendi. Yaklaşık 10 senelik süreçten bahsediyoruz. Bugün yapılması gereken 10 sene önce yapılmalıydı. O zaman belki hiç ses çıkmazdı'' dedi.

"BAZI ANLAŞMALARLA RUM YÖNETİM TERS ÇEVRİLEBİLİRDİ"

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölgelerinin ilk imzaladığı ülke Mısır. Özellikle 2009-2010'da bunu gündeme getirdiğimiz zaman henüz Libya imzalamamıştı. Bu işin uzamasının nedenlerinin cevabı genel olarak bu konudaki iki kıyıdaş devlet arasında uyumlu olarak anlaşarak ilanı. Halbuki tek taraflı ilanı sözkonsuydu. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bazı anlaşmalar ters çevrilebilirdi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek beni kabul etti. Kendisiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladıkları anlaşmaydı. Eğer bizle imzalamış olsalardı daha avantajlı olurlardı. Mübarek 'ciddiye alacağız' dedi ama sonra mesele kayboldu. Bugün Türkiye artık 'gerekirse ben münhasır ekonomik bölgeleri de tek taraflı olarak ilan etmeye hazırım' diyor. Bu noktaya gelmiş durumdayız.

"BU MUTABAKAT YUNANİSTAN'IN ADALAR TEZİNİ ÇÜRÜTÜYOR"

Biz Libya ile iki tane mutabakat muhtırası imzaladık. Bunlardan bir tanesi Münhasır Ekonomik Bölge konusunda. Ki bu bölge konusundaki imzalamış olduğumuz muhtıra Meclis'ten geçti, onaylandı. Bu kesinlikle çok doğru, keşke daha önceki süreçlerde olabilseydi, dolayısıyla doğru harekettir, önemlidir. Yunanistan'a Adalar'a dayanan tezini çürütüyor bu anlaşma. O yüzden de çok önemli. Bir doğalgaz taşıma hattı. Bunu biraz engelliyorsun. Özellikle Yunanistan'ın Batıdaki Adalara dayanan münhasır ekonomik bölge tezini çürütüyorsun. Buna kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Tartışılan ikinci konu ise ikinci muhtıra. Güvenlik ve Askeri işbirliği Muhtırası. Aslında Libya 2011'den beri maalesef bir iç savaş yaşıyor. Libya ile tarihi bağlarımıza bakıldığında 1974'e giderseniz, Kaddafi'nin yönetiminde Libya'nın bize sağladığı desteği unutamayız. Öyle ilişki ve tarihi bağlarımız var.
Habertürk
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