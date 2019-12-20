İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Sürücüler akın etti! Sıfır kilometre araç kalmadı		 
Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması		 
MKEK özelleştirilecek mi?		 
Kuruluş Osman 6. Bölüm Fragmanı Video		 
Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şey! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
 20 Aralık 2019 03:10
Yazdır
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde F.Y. ile S.Y'nin cesetleriyle karşılaştı.

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Araç alıp satırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli husus
20 Aralık 2019 00:10		 Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık
19 Aralık 2019 23:13
Liseli Işıl gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
19 Aralık 2019 22:21		 Türkiye, dünyada kaliteli plajlarıyla öne çıkıyor
19 Aralık 2019 22:11
Uludağ'da donarak ölen Mert Alpaslan toprağa verildi
19 Aralık 2019 22:06		 Banka kredisiyle başladı, rekorlara doymuyor
19 Aralık 2019 21:56
Kalp krizi geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti
19 Aralık 2019 21:17		 Kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük
19 Aralık 2019 20:15
Liseli genç, tartışma sırasında tabancayla yaralandı
19 Aralık 2019 19:59		 Profesör Ak'tan ruam atlarla ilgili açıklama
19 Aralık 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:10 - Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...00:59 - İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru00:53 - Değerli Konut Vergisi yürürlüğe girdi. Tebligatlar gönderildi00:47 - Paranit Baş Biti Kovucu Şampuan00:47 - Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik00:15 - Uzman erbaş yönetmeliği değişecek00:10 - Yanından geçilip gidilen tarih... Bafa Gölü00:10 - Araç alıp satırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli husus00:03 - Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?00:03 - TSK'da, vardiya görevi, bir nöbet hizmeti midir?
00:01 - 20 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:43 - LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar23:38 - Mersin Büyükşehir, ödüllü iki mühendisi işe aldı23:33 - Sürücüler akın etti! Sıfır kilometre araç kalmadı23:28 - Kıskançlık krizine giren polis memuru kurşun yağdırdı23:23 - Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin genel başkanı seçildi23:18 - Otomobilin 'kadın ustaları' olabilmek için ter döküyorlar23:13 - Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru
Araç alıp satırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli husus
TSK'da, vardiya görevi, bir nöbet hizmeti midir?
Değerli Konut Vergisi yürürlüğe girdi. Tebligatlar gönderildi
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
Yanından geçilip gidilen tarih... Bafa Gölü
20 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Paranit Baş Biti Kovucu Şampuan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hisya 3
yürüyüş 1
fifa 99 3
arda kardeşler 2
hayat futbola fena halde benzer 5
ali koç 2
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 7
amaçsızca yaşamaya çalışmak 4
yumurta 4
yüreğini ortaya koymak 6
SON İLANLAR
Dışişleri Bakanlığı 22 Uzman Yardımcısı Alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı 24 Uzman Yardımcısı Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Kom.16 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam