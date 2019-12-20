Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E-Devlet aracılığıyla yapılan TOKİ başvuruları 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemlerini yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden paralarını yatıracak. On binlerce vatandaşlar, başvurular devam ederken bir yandan da TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?