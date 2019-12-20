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Bağımlılığa karşı yola düşecekler

AK Parti Kadın Kolları ile Yeşilay, bağımlılıkla mücadele seferberliği başlatıyor. Çalışmada, 79 katılımcı, gelecek yıl Türkiye genelinde 100 bin yetişkine ulaşmak için yola düşecek. Aralarında Momo, Mavi Balina gibi oyunların da bulunduğu alkolden tütüne birçok bağımlılık konusunda eğitimler verilecek.
 20 Aralık 2019 07:15
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Bağımlılığa karşı yola düşecekler

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ile Yeşilay bağımlılıkla mücadele kapsamında ortak bir seferberlik başlatıyor. Yeşilay, 60 ilden eğitimci, psikolog, sosyolog, rehberlik, danışma, sağlık ve hukukçu olan 79 teşkilat üyesi kadına eğitim verdi. Bu 79 kadın, önümüzdeki yıl yollara düşecek. Teknoloji bağımlılığı çerçevesinde dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina', 'Momo' gibi oyunlara ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı kadınların çocuklarını nasıl koruyacakları anlatılacak.

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİMLER VERİLDİ

Çalışma hakkında bilgi veren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, eğitimlerle kadınların bağımlılık konusunda farkındalığının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Eğitimlerimizde teknoloji bağımlılığı da var uyuşturucu da. Toplumun dönüşümünü sağlayabilmek için kadınlarla bu yola gitmemiz gerekiyor. Geniş kapsamlı mahalle başkanlarımızdan tutun yönetimlerimize kadar geniş kapsamlı eğitimlerimizi verdik. Bu eğitimcilerimizle 2020 yılında 100 bin kişiyi eğitmek istiyoruz" dedi
Yeni Şafak
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