Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçe belediyesinin HDP'li başkanı Filiz Buluttekin yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
|20 Aralık 2019 08:05
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DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı.
Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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