İstanbul Havalimanı'na günübirlik alışveriş turu

İstanbul Havalimanı'nda pasaport sonrası 56 bin metrekareyle dünyanın en büyük gümrüksüz alışveriş alanında 133 yerli ve yabancı mağazayla faaliyet gösteren Unifree, 2019'u yüzde 35'lik büyüme ile kapatıyor. 2020 için yüzde 75 büyümeyle 900 milyon avro ciro hedefi koyduklarını belirten Unifree CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, 8 ülkede 22 farklı havalimanında faaliyet gösterdiklerini, İstanbul Havalimanı'na da 1,2 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi. Yıl sonuna kadar 7 milyon müşteriye ulaşacaklarını anlatan Şenher, 2020 hedeflerinin ise 10 milyon yolcu olduğunu kaydetti. Müşterilerinin yüzde 75'inin yabancı olduğunu belirten Şenher, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış alanından alışveriş yapmak için günübirlik gelenlerin olduğunu söyledi. Şenher "Havalimanının servisleri ve mağazalarımız çok güzel. Orta Doğu'dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA'nın lounge'larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz var. Sabah gelip akşam gidiyorlar. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK HARCAMAYI ÇİNLİLER YAPIYOR

Çinlilerin Türklere göre 2 kat harcadığını belirten Şenher "Çinlileri Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İranlılar, Iraklılar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve diğer Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları takip ediyor" dedi. Çinlilerin ağırlıklı olarak cilt bakımı ve parfüm, Almanların tütün, Ukrayna, Rus, Irak ve İranlıların ise parfüm tercih ettiğini anlatan Şenher, bir Çinlinin 90 bin avro değerinde mücevher alışverişi yaptığını, Orta Doğulu bir müşterinin 50 bin avro değerinde saat alışverişi yaptığını söyledi. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların yüzde 23-24'ünün alışveriş yaptığını; parfüm, kozmetik, cilt bakım ürünlerinin toplam cironun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğunu ifade eden Şenher "İç piyasaya göre ürünler yüzde 25 ila 50 daha ucuz" diye konuştu.

100 AVROLUK RUJUN LANSMANI OLACAK

Yabancı markaların İstanbul Havalimanı'na ilgisinin yoğun olduğunu belirten Ali Şenher "Birkaç ay sonra özel bir marka ruj çıkaracak. Dünyada ilk lansmanını yapmak için İstanbul Havalimanı ve Unifree ile irtibata geçtiler. Rujun tanesi 100 avrodan satılacak. Firmaların geri dönüşleri bizleri çok memnun ediyor" diye konuştu.

27 FİRMA BEKLİYOR ÇIKAN KİMSE YOK

Ali Şenher, alt işletme kiralarının diğer havalimanlarıyla uyumlu olduğunu, şu anda içeride mağazası olan firmalardan ikinci veya üçüncü mağazasını açmak için talep geldiğini anlattı. Firmaların 2019 hedeflerini 2 ay önce tutturduğunu kaydeden Şenher "27 firma sırada bekliyor ve şu anda çıkmak isteyen kimse yok" dedi.

GÜNDE 3 TON YERLİ GIDA SATILIYOR

Günde üç ton yerli gıda satıldığını ifade eden Şenher, şöyle konuştu: Pişmaniye, lokum, tarhana, baklava ve Türk gıdalarına ilgi yüksek oluyor. Satışların yüzde 75'i yabancı yolculara yapılıyor. Satışların yüzde 82'si gidiş katında gerçekleşiyor. Yerli markalar yurt dışından franchising, bayilik veya ürün satışı gibi teklifler alıyor.

Önder Çelik