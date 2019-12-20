Afetlerle iletişim kesilmeyecek
|20 Aralık 2019 08:31
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2015 yılında devreye alınan ve "Acil Eylem Planı' niteliği taşıyan 'Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı'nın güncellendiğini belirterek "İşletmecilerce 41 adet uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu ile 236 adet mobil baz istasyonu temin edilmiştir.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 adet uydu telefonu tahsis edilmiştir" dedi. Ayrıca Türk Kızılay'ın faaliyetlerinin sevk ve idaresinde haberleşmesinin kesintisiz yapılabilmesi için 55 adet VSAT uydu terminali temin edildiğini dile getiren Turhan "Her üç operatör; SMS/JRT altyapısı tüm Türkiye'ye veya ilgili coğrafi alana kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıkarılmıştır.
Mobil uyarı sistemi CMAS çalışmaları başlatılmıştır" diye konuştu. Turhan, mobil çekirdek şebekelerde kapasite artırımı ve optimizasyona ilişkin çalışmaların bakanlık ve BTK tarafından denetlendiğini, mevzuata uymayan işletmelere ise yaptırım cezası uygulanacağını söyledi.
Osman Çobanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erol Olçok'un kardeşi: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız
20 Aralık 2019 09:43
|Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı
20 Aralık 2019 08:30
|İstanbul Havalimanı'na günübirlik alışveriş turu
20 Aralık 2019 08:01
|Bağımlılığa karşı yola düşecekler
20 Aralık 2019 07:15
|Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
20 Aralık 2019 03:10
|Araç alıp satırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli husus
20 Aralık 2019 00:10
|Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık
19 Aralık 2019 23:13
|Liseli Işıl gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
19 Aralık 2019 22:21
|Türkiye, dünyada kaliteli plajlarıyla öne çıkıyor
19 Aralık 2019 22:11
|Uludağ'da donarak ölen Mert Alpaslan toprağa verildi
19 Aralık 2019 22:06