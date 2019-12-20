Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İmamoğlu'nun çıkardığı 6 işçi, davayla işe döndü		 
Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı		 
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı		 
Kuruluş Osman 6. Bölüm Fragmanı Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağcıları Hipotermi öldürdü

Uludağ'da cesetleri bulunan dağcılar Mert Alpaslan ile Efe Sarp'ın ısı kaybına bağlı hipotermi sonucu öldükleri belirlendi. Alpaslan gözyaşları içinde defnedilirken, Sarp ise bugün toprağa verilecek
 20 Aralık 2019 08:06
Yazdır
Dağcıları Hipotermi öldürdü

İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan ve 17 gün sonra cesetleri bulunan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün ailelerine teslim edildi. Ön otopside ısı kaybına bağlı hipotermi sonucu öldükleri belirlenen dağcıları almaya gelen aileleri, gözyaşlarına boğuldu. İstanbul'a götürülen Mert Alpaslan için, ikindi namazını müteakip, Büyükçekmece'deki Kuba Camisi'nde tören düzenlendi. Tabutu görünce gözyaşlarına boğulan yeni evlendiği eşi Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi.

'ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende, Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, "Arama kurtarma çalışmalarında herkes elinden geleni yaptı. Onlar da mücadele etmişler. Ama zaten ne olduysa ilk gece olmuş. Bulundukları yerler bile çok sarptı. Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Mekatronik mühendisliğini bitirmişti. Sonra İTÜ'ye girdi. ert pırıl pırıl harika bir çocuktu. Yaşam doluydu, çok iyi bir insandı. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özenle haber yapan basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum" dedi. Mert Alpaslan, törenin ardından TÜYAP Mezarlığı'nda defnedildi. Efe Sarp ise ailesi tarafından memleketi Aydın Karacasu'ya götürüldü. Sarp, bugün toprağa verilecek.

'SUYA DÜŞMÜŞLER'

Efe Sarp'ın cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi. Baba Tangör Sarp, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı kader olarak değerlendirdiklerini söyledi. Baba Sarp, "Yolu bulmuşlar çok güzel fakat karşıdan karşıya geçerken suya düşmüşler. Düşünce ne olur? Eksi 16 derece. Hipotermi olmuş, 100 metre gitmiş düşmüş" şeklinde konuştu.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da yargılanan PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
20 Aralık 2019 10:24		 Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
20 Aralık 2019 10:21
Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti
20 Aralık 2019 10:14		 İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü
20 Aralık 2019 10:07
Motor ve şase numaraları değiştirilip yeniden piyasaya sürülmüş
20 Aralık 2019 10:02		 Kıskançlık krizine giren polis memuru kurşun yağdırdı
19 Aralık 2019 23:28
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü
19 Aralık 2019 21:51		 Lise öğrencisi, 'yan baktın' kavgasında öldürüldü
19 Aralık 2019 20:31
İzmir'de 4. kattan düşen bebek yaşamını yitirdi
19 Aralık 2019 19:04		 14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu
19 Aralık 2019 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:24 - Adana'da yargılanan PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi10:21 - Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı10:14 - Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti10:07 - İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü10:02 - Motor ve şase numaraları değiştirilip yeniden piyasaya sürülmüş09:59 - Borsa güne yükselişle başladı09:43 - Erol Olçok'un kardeşi: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama09:36 - Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
09:35 - Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?09:09 - Darende Belediyesi'nden işçi çıkarma açıklaması09:08 - Şırnak ve Hakkari'de 'Kıran' operasyonu başlatıldı09:00 - Görevden alınan Belediye Başkanı'nın FETÖ imamlarıyla görüşmeleri ortaya çıktı08:55 - Finansal sisteme TL hakim olacak08:31 - İmamoğlu'nun çıkardığı 6 işçi, davayla işe döndü08:31 - Afetlerle iletişim kesilmeyecek08:30 - Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı
İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru
Dağcıları Hipotermi öldürdü
Libya'da hükümeti devirmeye çalışan Hafter'e CHP'den destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daha gidecek çok yolumuz var 3
insanı değerli hissettiren kral hareketler 18
hayat futbola fena halde benzer 2
hayal mesafesi 4
yüreğini ortaya koymak 6
yumurta 4
salkım söğüt 3
need for speed 1
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 7
ayrılmaz üçlü 3
SON İLANLAR
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi Beltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam