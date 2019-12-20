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Şırnak ve Hakkari'de 'Kıran' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca; Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı"; Hakkari'de ise "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.
 20 Aralık 2019 09:08
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Şırnak ve Hakkari'de 'Kıran' operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta başlatılan Kıran-9 Cudi Dağı" operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 1. 260 personel, Hakkari'de başlatılan Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonuna JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişler Bakanlığınca aynı anda 2 kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla "Kıran" operasyonları başlatıldı.

Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-9 CUDİ DAĞI" Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (1.260) personel [(84) operasyonel tim] görev alıyor.

Hakkari 'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" Operasyonu

Hakkari'de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "KIRAN-10 KAZAN VADİSİ" Operasyonu başladı.

Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (730) personel [(48) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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