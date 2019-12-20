Şırnak ve Hakkari'de 'Kıran' operasyonu başlatıldı

ÖLMENİN KANUNEN YASAK OLDUĞU KASABA! Longyearbyen, Norveç?te bulunan bir kasaba. Bu kasabada ölmek yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda. BBC yazarlarından Duncan Bartlett Longyearbyen?ın yolunu tuttu ve ölmenin yasak olduğu bu ilginç yerle ilgili oldukça şaşırtıcı bilgiler edindi. İşte ölmenin yasak olduğu Longyearbyen kasabasının ilginç hikayesi...