Darende Belediyesi'nden işçi çıkarma açıklaması

Malatya Darende Belediyesi, Belediye Başkanı inşaatına olur vermeyen işçileri işten attı haberine ilişkin memurlar.net'e tekzip metni gönderdi.

İşte Darende Belediyesi'nin gönderdiği tekzip metni

TEKZİP METNİ

MEMURLAR.NET isimli İnternet sitesinde 19.12.2019 tarihinde yayımlanan ' BELEDİYE BAŞKANI İNŞAATINA OLUR VERMEYEN İŞÇİLERİ İŞTEN ATTI'' başlıklı haberin TEKZİBİDİR.

Haberde;Malatya Darende Belediye Başkanı İsa ÖZKAN belediye başkanı olmadan önce 2017 yılında yaptığı inşaata , projeye aykırı olduğu için izin vermeyen işçilerden Mehmet G. ve Mustafa K nın iş sözleşmesini feshettiği , Habip T isimli çalışanın ise pasif göreve getirildiği şeklinde mesnetsiz habere yer verilmiştir.

İç İşleri bakanlığından müfettiş talep edilmiş görevlendirilen mülkiye müfettişi tarafından hazırlanan imar raporuna istinaden Müvekkil Darende Belediye Başkanlığınca aralarında Mehmet G , Mustafa K ve Habip T isimli personellerinde bulunduğu ilgili diğer personeller hakkında imar işlerindeki işlemler ve fiiller ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125 . maddesi kapsamında disiplin soruşturması başlanmış ,ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125 . maddede belirtilen disiplin cezaları tayin edilmiştir.Disiplin cezasına konu olan imar işleri ile ilgili fiileri ve işlemlerinden dolayı iş sözleşmesi hükümlerini ihlal eden sözleşmeli personeller Mehmet G , Mustafa K nın Müvekkil Darende Belediye Başkanlığı ile olan iş sözleşmeleri fesih edilmiştir.

Müvekkil Darende Belediye Başkanlığınca İmar işlemlerinde ve diğer usulsuzluklerden sorumlu olan ilgili personeller hakkında ceza soruşturmasına başlanılması amacıyla Darende Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Basit bir araştırma ile olayların gerçekliğini öğrenebilecekken , konuyu kamoyuna gerçek olmayan bir bilgiyle Müvekkil Darende Belediye Başkanlığını ve Belediye Başkanı Sn. İsa ÖZKAN 'ı zan altında bırakacak şekilde duyurulması kişilik haklarına açıkça saldırı oluşturmasının yanında tamamen kasıtlı ve art niyetli bir davranış olup tekzibe konu gerçek dışı bu haberi , gazetecilik habercilik gereği kaleme alınmış bir haber olarak değerlendirmek mümkün değildir.

Haberde yer alan bilgiler gerçek dışı olup bu yanlışın düzeltilmesi gereği doğmuştur. Kamuoyuna duyrulur.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ

AV.YUSUF SÜMER