Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İmamoğlu'nun çıkardığı 6 işçi, davayla işe döndü		 
Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı		 
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı		 
Kuruluş Osman 6. Bölüm Fragmanı Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 20 Aralık 2019 08:30
Yazdır
Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erol Olçok'un kardeşi: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız
20 Aralık 2019 09:43		 Afetlerle iletişim kesilmeyecek
20 Aralık 2019 08:31
İstanbul Havalimanı'na günübirlik alışveriş turu
20 Aralık 2019 08:01		 Bağımlılığa karşı yola düşecekler
20 Aralık 2019 07:15
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
20 Aralık 2019 03:10		 Araç alıp satırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli husus
20 Aralık 2019 00:10
Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık
19 Aralık 2019 23:13		 Liseli Işıl gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
19 Aralık 2019 22:21
Türkiye, dünyada kaliteli plajlarıyla öne çıkıyor
19 Aralık 2019 22:11		 Uludağ'da donarak ölen Mert Alpaslan toprağa verildi
19 Aralık 2019 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:24 - Adana'da yargılanan PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi10:21 - Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı10:14 - Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti10:07 - İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü10:02 - Motor ve şase numaraları değiştirilip yeniden piyasaya sürülmüş09:59 - Borsa güne yükselişle başladı09:43 - Erol Olçok'un kardeşi: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama09:36 - Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
09:35 - Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?09:09 - Darende Belediyesi'nden işçi çıkarma açıklaması09:08 - Şırnak ve Hakkari'de 'Kıran' operasyonu başlatıldı09:00 - Görevden alınan Belediye Başkanı'nın FETÖ imamlarıyla görüşmeleri ortaya çıktı08:55 - Finansal sisteme TL hakim olacak08:31 - İmamoğlu'nun çıkardığı 6 işçi, davayla işe döndü08:31 - Afetlerle iletişim kesilmeyecek08:30 - Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı
İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru
Dağcıları Hipotermi öldürdü
Libya'da hükümeti devirmeye çalışan Hafter'e CHP'den destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fifa 99 3
sude 3
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
daha gidecek çok yolumuz var 3
mektup 1
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 7
sal beni gideyim 2
ali koç 1
aynen 3
ayrılmaz üçlü 3
SON İLANLAR
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi Beltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam