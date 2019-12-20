Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip kulübe ihtar gönderdi ve FIFA'ya şikayet etti.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA'ya gitti. FIFA'da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel'in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.

Futbolcudan kesinlikle böyle bir adımda bulunmasını beklemeyen sarı-kırmızılılarda bu durum hem yönetim hem de teknik heyette rahatsızlık yarattı. Geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı.

Kulüp 15 gün içinde Babel'e ödemeyi yapmamış olsaydı Hollandalı futbolcu tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktı. Bu durumda Galatasaray neredeyse 9,5 milyon euroluk bir yükün altına girecek ve futbolcu serbest kalacaktı.

KONTRAT MALİYETİ 9,5 MİLYON EURO

33 yaşındaki Hollandalı Ryan Babel geçtiğimiz sezonun devre arası Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere Premier lig takımı Fulham'a transfer olup sezonu Londra ekibinde tamamlamıştı. Babel bu sezon başı 2 milyon euro imza parası ve yıllık 2,5 milyon euro maaş ile 3 yıllık kontrata imza atmıştı. Yani Babel'in Galatasaray'a 9,5 milyon euro (yaklaşık 62 milyon lira) tutarında bir kontrat maliyeti bulunuyor.