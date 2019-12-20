Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|20 Aralık 2019 09:41
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa güne yükselişle başladı
20 Aralık 2019 09:59
|Finansal sisteme TL hakim olacak
20 Aralık 2019 08:55
|Borsa günü yatay tamamladı
19 Aralık 2019 18:22
|Altında gün sonu fiyatları
19 Aralık 2019 17:13
|Doların yükselişi devam ediyor
19 Aralık 2019 17:09
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
19 Aralık 2019 15:07
|2019 yılında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
19 Aralık 2019 13:33
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
19 Aralık 2019 13:17
|Çeyrek altın ne kadar?
19 Aralık 2019 12:40
|Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
19 Aralık 2019 12:09