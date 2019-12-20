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Erol Olçok'un kardeşi: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok Ümraniye Kitap Fuarında konuştu. "Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diyen Olçok, yeni kurulan Gelecek Partisi ile ilgili esprili bir yaklaşımda bulunarak, "Logosu incir yaprağı olsa daha iyi olurdu, gelecek diye parti ismi olmaz" dedi.
 20 Aralık 2019 09:43
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Erol Olçok'un kardeşi: Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok Ümraniye Kitap Fuarında konuştu. "Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diyen Olçok, yeni kurulan Gelecek Partisi ile ilgili esprili bir yaklaşımda bulunarak, "Logosu incir yaprağı olsa daha iyi olurdu, gelecek diye parti ismi olmaz" dedi.

Ümraniye Kitap Fuarı söyleşisinde gerçekleştirilen 'Siyasal İletişim ve Erol Olçok' söyleşisinde konuşan Cevat Olçok yeni kurulan Gelecek Partisi ile ilgili önemli konulara değindi. Moderatörün yeni kurulan Gelecek Partisi ile ilgili sorduğu soruya cevap veren Olçok partinin logosu hakkında konuşarak,"Bence incir yaprağı olsa daha iyi olurdu. Espriyle söylüyorum. Bence isim olarak ciddi bir problem var. AK Parti'nin siyasete çok büyük katkıları oldu çok büyük yol belirledi. Mesela dikkat edin AK Parti kurulduktan sonra kurulan partileri söylüyorum, Genç Parti, mesela kısa bir isim, Has Parti açılım var halkın sesi, İYİ parti, Gelecek partisi hep bir kelimeye ve kavrama dayalı. İsimler çok önemli bence, partiler hakkında fikir veriyor. Gelecek diye bir isim olmaz, bir parti ismi olmaz. Sembolü hakkında da dediğim gibi yani, yaprak" dedi.

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Olçok, "Gelecek Partisi" ile ilgili tanıtım çalışmalarını nasıl buluyorsunuz sorusuna cevap vererek, "Takip ediyoruz yani yeni gördüğümüz logosu ve ismi başka da bir şey görmedik. Ama benim gördüğüm bir siyasi partinin pek tercih edeceği bir isim değil gelecek ismi ve kavramı. Logosu olarak da bilmiyorum çok fazla bir şey söylemeyelim, izleyelim. Ama bir siyasi partinin logosu olur mu bana göre olmaz. Eski bir yaklaşım. Bakacağız ama izliyoruz. Yaprak yani kopan bir yaprak, o da enteresan" diye konuştu.

AK Parti ile çalışmaları hakkında konuşan Olçok, "AK Partiden bahsetmeden olmaz çünkü belirli bir yaştan sonra AK Partiyle bizim hayatımız örtüşüyor ve devam ediyor. Bu kadar iktidarda kalan bir parti ile çalışmak zor ve aynı zamanda da kolay. Aynı anda hem zorluğu ve kolaylığı var. Severseniz kolaylığı oluyor" diye konuştu.

Olçok ayrıca, "En son 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kampanyasını yaptık. Şu ada belli bir ara vermiştik, yeniden başladık AK Parti ile çalışmaya. Cumhurbaşkanımız siyaset yaptığı sürece, AK Parti olduğu sürece her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Başka bir partiyle çalışmamız söz konusu olamaz. Çünkü bizim hayatımız AK Parti'nin hayatı, AK Parti'nin hayatı bizim hayatımız. Kader birliğimiz var" dedi.

Söyleşi sonrası Cevat Olçok, abisi Erol Olçok için yazılan kitabı sevenleri için imzaladı.
İhlas Haber Ajansı
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