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Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti

Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti
 20 Aralık 2019 10:14
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Porsche'de başlayan tartışma cinayetle bitti

Sivas'ta tartıştığı iş adamını öldüren zanlı, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı yanında yaşanan olayda, lüks bir Porsche'nin içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Zeki Y., birlikte ticaret yaptıkları iş adamı Şeyhmuz Özal'ı silahı ile kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti silahla birlikte polise teslim edildi. Mehmet Zeki Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adam öldürme suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Mehmet Zeki Y.'nin Şeyhmuz Özal'ın Sivas'ta aldığı bazı kamu ihalelerinde taşeronluğunu yaptığı, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden olayın gerçekleştiği iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı
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