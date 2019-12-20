Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Marmara'dan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması		 
YÖK'ten GY ve unvan değişikliği sözlü sınavı hakkında duyuru		 
YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan'dan 'iyi hal' tepkisi: Asla anlamıyorum

Kamuoyunda sürekli tepkilere neden olan iyi hal indirimine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de tepki geldi. Gül "İnfial yaratan bir hadisede sanığın duruşmadaki tavrından dolayı iyi hal indirimi yapılmasını bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum" dedi
 20 Aralık 2019 10:35
Yazdır
Bakan'dan 'iyi hal' tepkisi: Asla anlamıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması yönünde yayınladıkları genelgenin olumlu karşılanmasının kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece bir genelge ile son erdirilecek bir konu olmadığını, ancak özellikle bu konularda bir farkındalık oluşturma amacını taşıdığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti: "Ancak genelgedeki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığını görüyoruz, bunları da dikkatle takip ediyoruz. Genelge bir statik değildir, kamunun ve sivil toplumun önerilerine açıktır. Önemli olan netice almaktır. Ancak bu konu yargıya gelen konularla ilgilidir. Esasen şiddete hiçbir şekilde maruz kalmamak üzere sorunları temelinden çözmektir.

Bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum

İnfial yaratan bir hadisede sanığın duruşmadaki tavrından dolayı iyi hal indirimi yapılmasını bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum. Bu konuda uygulamadan kaynaklı Yargıtayın da iyi hal indirimi ile ilgili bozduğu kararlar da var. Bu konuda hem farkındalık hem yasal düzenleme anlamında akademisyenlerle yaptığımız bir çalışma da var."

14 milyondan fazla tebligat yapıldı

Bakan Gül, elektronik tebligatla ilgili değerlendirmede de bulundu. Adliyelerin tebligatlarının 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik tebligat yoluyla gerçekleştirildiğini anımsatan Gül, "Adliyelerde artık doğru, tarafa yönelik tebligat yapılmaktadır. Böylece usulsüz tebligatın önüne geçilmiş, davaların uzamasının önüne geçilmiş olundu. 14 milyondan fazla tebligat yapılırken, 175 milyonun üzerinde tasarruf gerçekleştirildi. Ayrıca çevreci bir uygulama olan bu sistem sayesinde 8 binin üzerinde ağaç kesilmekten kurtulmuştur. Bu uygulamaları artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
20 Aralık 2019 12:14		 3 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
20 Aralık 2019 11:57
Türkiye'den ABD Kongresinde kabul edilen tasarıya kınama
20 Aralık 2019 11:26		 MHP'li Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz
20 Aralık 2019 11:15
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
20 Aralık 2019 10:36		 Darende Belediyesi'nden işçi çıkarma açıklaması
20 Aralık 2019 09:09
İİT'yi güncellemek şart
20 Aralık 2019 06:41		 Libya'da hükümeti devirmeye çalışan Hafter'e CHP'den destek
20 Aralık 2019 06:10
İlker Başbuğ: Libya mutabakatı çok doğru
20 Aralık 2019 00:59		 Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20 Aralık 2019 00:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Türkiye'de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu13:15 - 3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti12:58 - Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma12:57 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:55 - Bakan Dönmez: Yeni bir tarife üzerinde çalışıyoruz12:52 - Cezaevine gönderilen süs kabağından uyuşturucu çıktı12:48 - Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi12:44 - Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı
12:39 - Santim santim fidandan hatıra ormanına12:37 - Tanıklık ücret tarifesi belli oldu12:35 - Marmara'dan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması12:29 - Liselilerin evcil hayvanlar için 'akıllı kulübe' projesine birincilik12:24 - ABD Büyükelçiliği saldırısı, Gülen'in iadesini engellemek için yapıldı12:14 - Meclis'te rekabet, sahada dayanışma12:09 - Dünyanın ilk üreticisi oldu: Yoğun talep görüyor12:03 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?
Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
saçını kestirmek 2
Kurt adam sendromu 1
hayat futbola fena halde benzer 2
çekip gitme isteği 2
aynı iş yerinde çalışan çiftler 2
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 7
daha gidecek çok yolumuz var 2
SON İLANLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam