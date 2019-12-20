Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
|20 Aralık 2019 10:36
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25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Ada Araştırma, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusunu yöneltti. Anketten çıkan yüzde 10,3'lük oy oranı ile Türkiye'nin en güvenilir milletvekili AK Parti İzmir Millletvekili Binali Yıldırım oldu.
< İkinci sırada yüzde 9,1 ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yer aldı. Üçüncü sırada ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu oldu.
Araştırmada, "Sizce Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi kimdir?" sorusu da yöneltildi. Katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 38,2 ile birinci sıraya oturttu.
Ekrem İmamoğlu yüzde 11,2 ile ikinci sırada yer alırken cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yüzde 7,9 ile üçüncü sırada yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 4. sırada kendine yer bulabildi.
İşte Ada araştırmanın yayınlanan anket sonuçları...
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