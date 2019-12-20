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Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var
 20 Aralık 2019 10:39
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Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve bunun davranış değişikliğe dönüşmesinin çocukluktan başlaması gerektiğini belirterek, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlığının korunması için gelişim süreci boyunca uygun ve doğru gıda tüketiminin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Koca, beslenmenin evden okula kadar her alanda davranış biçimine dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

Ankara'da bir okulda şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, bu durumun, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğunu ifade etti.

Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek standartlarını tespit çalışmalarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, "Okul Sağlığı Bilim Kurulu" tarafından yürütüldüğünü anlatan Koca, bu çerçevede, 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantin genelgesi yayımlandığını hatırlattı.

Genelgeyle uygun olmayan gıdaların kırmızı listeyle belirlenerek, kantinlerde satışının yasaklandığını belirten Koca, bunlar arasında tüm çikolata türleri, cipsler ve asitli içeceklerin olduğunu bildirdi.

- "Sağlık Bakanlığı olarak uygunluk noktasında devredeyiz"

Bakan Koca, okul beslenmesi konusunda Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarıyla önemli çalışmalar yaptıklarını, üç bakanlık arasında imzalanan "Okul Gıdası Logosu" protokolünün de bu çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile uygun olmayan gıdaları tespit ettiklerini aktaran Koca, "Cips, tuzlu ve şekerli gıdalar zaten yasak. Bununla ilgili denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı kendi içinde bir komisyonla yapıyor. Sağlık Bakanlığı olarak biz daha çok uygunluk noktasında devredeyiz. Önümüzdeki dönemde yine Okul Gıdası Logosu ile uygun gıdaları daha çok öneren bir yaklaşımımız olacak." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çocuk Obezite Eylem Planı'nın da yayımlandığını belirterek, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var. Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yardım konusuna da değinen Koca, yönetmelikle her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı olması zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda verilen ilk yardım eğitimlerini hatırlatan Koca, "83 ilk yardım eğitimi merkezinde son iki yılda 46 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verildi." dedi.

Bakan Koca, gelecek eğitim ve öğretim döneminde de daha çok öğretmene ilk yardım eğitimi sertifikasının verileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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