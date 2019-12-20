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Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalarda kayıp iki kişi cansız olarak bulundu.
 20 Aralık 2019 10:45
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Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu

Çatalca'da Durusu ( Terkos) Gölü'ne balık avlamak için tekneyle açılan üç kişinin bindiği tekne alabora olmuş ve teknedekilerden Mesut Yılmaz yakında bulunan başka bir teknedeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah 08.00'de yeniden başlandı. Aramalar sonucunda kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı
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