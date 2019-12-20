RTÜK'ten Çukur Dizisi'ne bir ceza daha
|20 Aralık 2019 10:48
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RTÜK, en çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine ceza verdi
Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.
Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
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