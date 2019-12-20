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Otel odasında buldukları 7 kilo tarihi altını yönetime verdiler

Şanlıurfa'da bir otelde asgari ücretle çalışan 2 görevli, temizlik yaptıkları odada yaklaşık 7 kilogram ağırlığında 2 bin 280 adet tarihi altın para buldu
 20 Aralık 2019 11:58
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Otel odasında buldukları 7 kilo tarihi altını yönetime verdiler

Şanlıurfa'da lüks bir otelin odasında bulunan yaklaşık 7 kilogram tarihi altın para, polise teslim edildi.Kent merkezinde yönetimi el değiştiren 5 yıldızlı bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarımdan geçirildi.Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş yaklaşık 7 kilogram ağırlığında tarihi altın parayı fark etti ve durumu otel yönetimine bildirdi.Otel yönetimi tarafından yapılan detaylı araştırmalara rağmen paraların kime ait olduğu tespit edilemeyince, polise haber verildi.Paraların yapılan ilk incelemede 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşıldı.Polise teslim edilen paralar, detaylı inceleme için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Parayı bulan temizlikçilerden Yonca Közü, gazetecilere, ilk defa böylesi bir durumla karşılaştığını söyledi.Ne bulduklarını tam olarak anlamadıklarını vurgulayan Közü, "Bulduğumuz şeyin para mı altın mı olduğunu tam olarak bilmiyordum. Odada detaylı temizlik yaparken bulduk. Gardırobun üstünde en dipte gizlenmiş halde bulduk. İndirdik ve müdürlerimize bilgi verdik." dedi.

- "Tereddüt bile etmedik"Temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da 5 yıldır otelde asgari ücretle çalıştığını belirterek, "Almak için tereddüt bile etmedik, direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminim Suriye tarafından getirildi, adam savaştan kaçarken getirdi, buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabii ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı." diye konuştu.- "Ödüllendireceğiz"Otelin genel müdürü Hakan Gürsoy ise kendileri için paranın değerinden çok asgari ücretle çalışan personellerinin gördükleri paranın sahibini bulma arayışlarına girmesi olduğunu söyledi.Dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini dile getiren Gürsoy, "Bizim için önemli olan bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Hepsini gerçekten kutluyorum. Değerine bakmaksızın kendi üstlerine düşen görevi yerine getirip, bize teslim ettiler. Beni ilgilendiren tarafı personelin göstermiş olduğu dürüstlük ve doğruluktur, kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar için gerekli ödüller yönetimimiz tarafından verilecektir." şeklinde konuştu.- "Önemsenecek bir tutumdur"Otelin genel koordinatörü Ömer Faruk Karınca da kısa süre önce oteli devraldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar, kendinden emin olan, maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Emniyete gerekli bilgileri verdik, emanetleri teslim ettik. Personellerimizin bu davranışı günümüzde çok önemsenecek bir tutumdur."

Anadolu Ajansı
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