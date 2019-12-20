Bursa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonu: 17 gözaltı
|20 Aralık 2019 11:07
|Yazdır
Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında aralarında muvazzaf askerler ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 17 kişinin kentteki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık ve periyodik olarak arandıklarını tespit etti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilmiş bir yarbay, biri muvazzaf 2 yüzbaşı, biri emekli ve biri meslekten ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 3'ü muvazzaf 4 astsubay, bir muvazzaf uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 7 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Balıkesir ve Eskişehir'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD Büyükelçiliği saldırısı, Gülen'in iadesini engellemek için yapıldı
20 Aralık 2019 12:24
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis
20 Aralık 2019 11:52
|Vali'den 'Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu' açıklaması
20 Aralık 2019 11:34
|Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
20 Aralık 2019 11:26
|FETÖ'cü doktorun sahte raporunu OHAL Komisyonu ortaya çıkardı
20 Aralık 2019 11:09
|Hakkari'de 'sosyal medyada terör propagandası' operasyonu
20 Aralık 2019 10:59
|RTÜK'ten Çukur Dizisi'ne bir ceza daha
20 Aralık 2019 10:48
|ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi
20 Aralık 2019 10:41
|Jandarmanın iknasıyla PKK'da yönetici düzeydeki 3 terörist teslim oldu
20 Aralık 2019 10:41
|Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama
20 Aralık 2019 09:39