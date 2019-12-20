YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor
|20 Aralık 2019 11:40
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Bazı YLSY bursiyerleri, MEB bursuyla başladıkları eğitimlerinde, bilimsel hayatın ve yurt dışında yaşamanın getirdiği zorluklardan dolayı eğitimlerini bitiremedi ve hem kendileri hem de kefilleri ortalama 200 bin dolarlık tazminatla karşılaştı.
YLSY bursiyerleri, vatandaşlardan toplanan vergilerle ödenen bursların manevi yükünü omuzlarında hissetlerini, borcu ödemek istediklerini ancak borcun ödenmesinin kolaylaştırılmasını talep ediyor.
YLSY bursiyerleri yaptıkları açıklamada borcun ödenmesinin zorluğunu şu şekilde örneklendiriyor.
" Toplam anaparanın 4 yıl içinde ödenmesi zorunluluğu: (1.yıl %10, 2.yıl
%20, 3.yıl %30 ve 4.yıl %40). Örneğin, ortalama doktora ve master için bir öğrenciye
yapılan masraflar 170,000$ yapılmış olsa, sadece ilk yıl 17,000$ gibi bir parayı
ödemesi gerekmektedir. Sonraki yıllarda orantılı olarak artıyor. Yurt dışında
bir doktora öğrencisi 20,000-30,000$ yıllık gelire sahiptir (asistanlık maaşı).
Yurt dışında yaşayan birisi bu parayla, ancak geçinilebileceğini bilir. Hele
bu kişinin bir ailesi varsa durum daha da kritik olmaktadır. Görüldüğü gibi
rakamlar böyle bir ödemeyi yapmanın mümkün olmadığını açıkça göstermektedir.
Ana para ödendikten sonra uygulanan faiz oranları ile tahakkuk eden miktarın
1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. 6 yıl burs almış birisi, 4 yıl da ana parayı
öderken geçen süre için, 6 yıl ile 10 yıl süreli bir faiz ödemesi gerekmektedir."
Bu çerçevede ortalama 200 bin dolarlık bir borç için öngörülen 4 yıllık geri ödeme süresinin uzatılmasını, verilen bursun ticari bir kredi olmadığı için, geçmiş yıllarda uygulanan fazi affının yeniden getirilmesini talep ediyor.
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