YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor		 

Bazı YLSY bursiyerleri, MEB bursuyla başladıkları eğitimlerinde, bilimsel hayatın ve yurt dışında yaşamanın getirdiği zorluklardan dolayı eğitimlerini bitiremedi ve hem kendileri hem de kefilleri ortalama 200 bin dolarlık tazminatla karşılaştı.

YLSY bursiyerleri, vatandaşlardan toplanan vergilerle ödenen bursların manevi yükünü omuzlarında hissetlerini, borcu ödemek istediklerini ancak borcun ödenmesinin kolaylaştırılmasını talep ediyor.

YLSY bursiyerleri yaptıkları açıklamada borcun ödenmesinin zorluğunu şu şekilde örneklendiriyor.

" Toplam anaparanın 4 yıl içinde ödenmesi zorunluluğu: (1.yıl %10, 2.yıl %20, 3.yıl %30 ve 4.yıl %40). Örneğin, ortalama doktora ve master için bir öğrenciye yapılan masraflar 170,000$ yapılmış olsa, sadece ilk yıl 17,000$ gibi bir parayı ödemesi gerekmektedir. Sonraki yıllarda orantılı olarak artıyor. Yurt dışında bir doktora öğrencisi 20,000-30,000$ yıllık gelire sahiptir (asistanlık maaşı). Yurt dışında yaşayan birisi bu parayla, ancak geçinilebileceğini bilir. Hele bu kişinin bir ailesi varsa durum daha da kritik olmaktadır. Görüldüğü gibi rakamlar böyle bir ödemeyi yapmanın mümkün olmadığını açıkça göstermektedir. Ana para ödendikten sonra uygulanan faiz oranları ile tahakkuk eden miktarın 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. 6 yıl burs almış birisi, 4 yıl da ana parayı öderken geçen süre için, 6 yıl ile 10 yıl süreli bir faiz ödemesi gerekmektedir."



Bu çerçevede ortalama 200 bin dolarlık bir borç için öngörülen 4 yıllık geri ödeme süresinin uzatılmasını, verilen bursun ticari bir kredi olmadığı için, geçmiş yıllarda uygulanan fazi affının yeniden getirilmesini talep ediyor.