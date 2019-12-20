Samsun Müftüsü'nden 'yırtık pantolon' uyarısı
|20 Aralık 2019 11:11
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Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, düşük bel ve yırtık pantolon gibi kıyafetlerle ibadet etmenin uygun olmadığını söyledi.
Müftü Çakı moda ve giyim konusu üzerinden gençlere tavsiyelerde bulundu.
"Gençlerimize yırtık pantolonla sırf medeniyet göstergesi ya da moda diye, başka milletleri taklit ederek böyle yırtık pırtık pantolonla bırakın ibadet etmelerini, sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem" diyen Çakı, şunları söyledi:
"Ben şöyle düşünüyorum: Yanlış bir eğitim modernlik adına Cenab-ı Allah fakir hayatı yaşatıyor. Eskiden olsa insanlar acırlardı bu pantolonları giyenlere derlerdi ki 3,5 kuruş verelim de bir pantolon alsın. Ama şimdi bir moda uğruna bakıyorsunuz yırtık pırtık pantolon giyiyorlar. Bu pantolonlarla camiye gelmesinler demem mümkün değil ancak camiye gelen insan da toplum içine çıkabileceği, rahat edebileceği ve kimseyi rahatsız etmeyen kıyafetin olması gerekir."
"CEMAATİN DİKKATİ DAĞILABİLİR"
Kirli bir çorapla dahi camiye gelinmesinin uygun olmadığına değinen Çakı, şöyle devam etti:
"Hele ki düşük bel pantolonla rükuya eğildiği zaman arka tarafı açılıyorsa veya cemaatin dikkatini dağıtıyorsa, yanlış anlamalara sebebiyet veriyorsa, insanları rahatsız ediyorsa bu tür bir kıyafetle camiye gelinmemesi gerekir. Bu sadece bir pantolon da değildir. Kirli bir çorapla düzgün olmayan Allah'ın huzuruna çıkamayacağımız bir kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda hem temizlik bakımından hem tertip ve düzen bakımından Allah'ın evine geldiğimizin bilinci içerisinde davranmamızın çok uygun olacağını düşünüyorum."
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