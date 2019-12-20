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Her iki yangından biri ihmal sonucu çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu: - "Yangınların yüzde 53'ü insan kaynaklı. Bu yıl 4 bin 871 yangın söndürülmemiş sigara izmariti, çocukların ateşle oynaması, cam kırıklarının bilinçsizce doğaya atılması ve ocakta yemek unutulmasından çıktı"- "Bize ihbar geldikten sonra 20 saniye ile 40 saniye arasında maksimum çıkış yapıyoruz. Hep söylüyoruz, 'İtfaiye geç gitmez, geciktirilir.' Trafik bizim için çok önemli. İtfaiye aracının siren sesini duyan vatandaşların bu konuda daha da duyarlı olmasını bekliyoruz"
 20 Aralık 2019 11:14
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Her iki yangından biri ihmal sonucu çıkıyor

- İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, yangınların yüzde 53'ünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, tedbirsizlikten kaynaklı söndürülmemiş sigara izmaritlerinin ve cam kırıklarının bilinçsizce doğaya atılmasının yangınlara yol açtığını dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin faaliyetleri hakkında AA muhabirine 2019'u değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, ekiplerin 7/24 görev yaptığını söyledi.

Kurumlu, kentin farklı noktalarında bulunan 46 istasyondaki 790 personel ve 153 araçla yıl içinde 34 bin 365 görevi yerine getirdiklerini kaydetti. Kurumlu, ayrıca canlı insan arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4 dedektör köpeğe sahip olduklarını, bu ekiplerin de uluslararası görevlerde yer alacak kabiliyeti barındırdığını vurguladı.

Yangınların yaz aylarında tedbirsizlikten ve ihmalden artış gösterdiğine dikkati çeken Kurumlu, "Bu konuda biz de halkı bilinçlendiriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle üstüne basa basa bunları anlatıyoruz." diye konuştu.

Kentte oluşabilecek su taşkınlarına karşı hızlı ve etkin müdahale için ilgili birim temsilcilerinden oluşan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) kurulduğunu anımsatan Kurumlu, meteorolojiden alınan verilere göre, su taşkınlarının önüne geçmek için müdahale araçlarının zaman zaman kentin belirli noktalarında nöbet tuttuğunu aktardı.

- "Vatandaşların araçlarımıza yol vermesini bekliyoruz"

İtfaiye istasyonundan çıkan ekiplerin, olaya erken müdahale etmesinin, trafikteki sürücülerin duyarlı olmasına bağlı olduğunun altını çizen Kurumlu, şöyle devam etti:

"Bize ihbar geldikten sonra 20 saniye ile 40 saniye arasında maksimum çıkış yapıyoruz. Hep söylüyoruz 'İtfaiye geç gitmez, geciktirilir.' Trafik bizim için çok önemli. İtfaiye aracının siren sesini duyan vatandaşların bu konuda daha da duyarlı olmasını bekliyoruz. Vatandaşların araçlarımıza yol vermesini bekliyoruz. Araçlarımız, geniş ve büyük olduğu için dar sokaklara girmekte çok zorlanıyoruz. Vatandaşların araçlarını park ederken, bunları düşünmeleri gerekiyor. Yani yangını kendi evinde bile çıkacağını düşünmeleri lazım. Bunlar, vakalara geç gitmemize neden oluyor. Şehir içerisinde yaklaşık 6 dakika içerisinde vakaya müdahale etmiş oluyoruz. Kırsalda biraz daha süre uzayabiliyor."

- 5 ilçeye itfaiye istasyonu

İlçelerdeki itfaiye istasyonlarında yenileme ve kapasite artırma çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Kurumlu, ayrıca 5 ilçede kurulması planlanan istasyonların yeni yılda ihalesini yapacaklarını belirtti. Kurumlu, "Akyurt, Nallıhan, Bağlum, Etimesgut ve Haymana ilçelerinde açacağımız istasyonlarımızın projesi hazır. Şu an ihale aşamasında. İhalenin 2020 yılı itibariyle sonuçlanacağını düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Yangın çıkış nedenleri arasında ilk sırada ihmalin geldiğini vurgulayan Kurumlu, "Yangınların yüzde 53'ü insan kaynaklı. Bu yıl 4 bin 871 yangın söndürülmemiş sigara izmariti, çocukların ateşle oynaması, cam kırıklarının bilinçsizce doğaya atılması ve ocakta yemek unutulmasından çıktı." diye konuştu.

Öte yandan Kurumlu'nun verdiği bilgiye göre, 2019'da itfaiye ekipleri, 8 bin 325 kurtarma, 1220 trafik kazası, 1625 su baskınına müdahalede bulunurken, 356 asılsız ihbar, 1153 olayın da kendiliğinden son bulması nedeniyle yarı yoldan döndü.

Yangınlara müdahalenin yanı sıra kurtarma operasyonları da yapan ekipler, yıl içerisinde 2 bin 924 kedi, 553 köpek, 985 kuş, 377 değişik türde olmak üzere zor durumdaki 4 bin 839 hayvana yardım eli uzattı.

Ayrıca yangın ve doğal afetlerle etkin mücadele kapsamında düzenlenen 936 konferans ve tatbikatla 123 bin 482 Ankaralı bilgilendirildi, 11 bin 558 iş yeri de farklı konularda denetlemeden geçirildi.
Anadolu Ajansı
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