MHP'li Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz
|20 Aralık 2019 11:15
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevi 120 milyon lira borçla AK Parti'li başkan Cüneyt Yemenici'den devralan MHP'li Başkan Okan Yanmaz'ın makam aracı borçlar nedeniyle haczedildi. Başkan Yanmaz'ın makam aracı yediemin otoparkına çekildi.
İCRAYI REKLAM FİRMASI BAŞLATTI
Ankara merkezli bir reklam firmasının belediyeden 182 bin liralık alacağı nedeniyle başlattığı belirtilen icra işlemi nedeniyle Başkan Okan Yanmaz'ın kullandığı makam aracı haczedildi. Reklam firmasının başta bez pazar çantası olmak üzere Akçakoca Belediyesi'ne AK Parti döneminde pek çok promosyon ürünü temin ettiği öğrenildi.
BAŞKAN YORUM YAPMADI
Başkan Okan Yanmaz, haciz işlemiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken başkanın makam aracının haczedilmesi ilçede büyük şaşkınlık yarattı. Başkan Yanmaz'ın kendi aracı makam aracı olarak kullanacağı bildirildi.
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