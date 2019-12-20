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Google rekabet ihlalleri nedeniyle milyar avroluk ceza ödedi

Şirket, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8,21 milyar avroluk para cezasına çarptırıldı- Rekabet Kurumu tarafından Türkiye'de de 93 milyon lira ceza verilen şirket, yurt içinde yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurma kararı aldı
 20 Aralık 2019 11:07
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Google rekabet ihlalleri nedeniyle milyar avroluk ceza ödedi

- İnternet reklamcılığında dünyanın en fazla kazanan şirketlerinden olan Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8,21 milyar avroluk para cezası ödedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel istatistik portalı Statista'nın verileri dikkate alındığında Google, dünya genelindeki dijital pazarın yüzde 32,3'ünü elinde bulunduruyor.

Şirketin paylaştığı mali tablolara göre de geçen yıl 136,2 milyar dolarlık gelir elde ederken, bunun yüzde 85,3'ünü reklam yoluyla sağladı. Şirket, bu yılın ilk 9 ayı için ise 97,2 milyar dolarlık reklam geliri açıkladı.

- Rekabet ihlalleriyle başı dertte

Son zamanlarda, sağladığı gelirin yanı sıra rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ödediği cezalarla da gündeme gelen Google, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle milyar avrolarla ifade edilen cezalarla karşı karşıya kaldı.

Google, 2016'da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017'de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar avro, 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,49 milyar avro olmak üzere toplam 8,21 milyar avro para cezasına çarptırıldı.

- Türkiye'de de cezalandırıldı

Şirketin faaliyetleri, Rekabet Kurulu tarafından da mercek altına alınırken, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında 9 Şubat 2017'de soruşturma başlatıldı.

Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti"ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede Türkiye'de, hızlı bir şekilde, kanunlarla uyumlu olarak çalışmanın önemine" işaret etti.

Açıklamada, "İş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik." ifadeleri kullanıldı.

- Google'ın sözlü savunması 5 Şubat 2020'de

Rekabet Kurumu da yaptığı açıklamada, "Google'ın daha önce uluslararası rekabet kurumları tarafından verilen cezalarda olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Bu arada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin 27 Ocak 2020 mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı
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