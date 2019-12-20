Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı
|20 Aralık 2019 11:26
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Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak'ın yanı sıra Çanakkale, Osmaniye, Balıkesir ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün askeri mahrem imam oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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