Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Marmara'dan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması		 
YÖK'ten GY ve unvan değişikliği sözlü sınavı hakkında duyuru		 
YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtaydan 'karşılıksız çek' kararı

Yargıtay, işten ayrılsa dahi temsil yetkisinin sona erdiği ticaret siciline işlenmeyen ve şirketle fiili bağının sürdüğü belirlenen yönetim kurulu üyesinin, karşılıksız çekten sorumlu tutulması gerektiğini kararlaştırdı
 20 Aralık 2019 11:26
Yazdır
Yargıtaydan 'karşılıksız çek' kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, şirketlerin çek bedelini ödemeye yetkili kişisinin işten ayrılsa dahi temsil yetkisinin sona erdiğinin ticaret siciline işlenmemesi ve şirketle fiili bağlantısının sürdüğünün belirlenmesi halinde cezai sorumluluğunun devam edeceğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin 10. ve 11. ceza daireleri, tüzel kişiliğin çek bedelini ödemeye yetkili kişisinin sorumluluğunun devamı konusunda farklı hükümler verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, işten ayrılan kişinin sorumluluğunun devam etmediğine karar verirken 11. Ceza Dairesi, işten ayrılan kişinin şirketten ayrılma ve temsil yetkisinin sona erdiğinin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesinin zorunlu olduğu gerekçesiyle bu konudaki yükümlülüğün devam edeceğini kararlaştırdı.

Dosya, kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi talebiyle Yargıtay 19. Ceza Dairesine gönderildi.

Bu arada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında işten ayrılmış çalışanın ticaret sicili gazetesine tüzel kişilik adına ilan verebilme olanağının da ortadan kalkacağı, kendi inisiyatifinde olmayan bir ilan eksikliğinin sorumluluğunun bu kişiye yüklenemeyeceği ifade edildi. Bu nedenle Adana Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesinin hükmünün usul ve yasaya aykırı olduğu savunuldu.

Dosyayı görüşen Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise ilgili yönetim kurulu üyesinin kanunda öngörülen sebeplerle ve usulüne uygun şekilde işten ayrılmasına karşın, işten ayrıldığının tescil ve ilan edilmemesinin yanında fiili bağlantısının sürdüğünün belirlenmesi halinde cezai sorumluluğunun süreceğine karar verdi.

Kararda, 5941 sayılı Kanun uyarınca çek karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü tüzel kişinin mali işlerini yönetmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi olduğu, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan tüm gerçek kişilerin sorumlu olacağı belirtildi.

Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği ve çekin karşılığını bankada bulundurma yetkisi kanuna uygun şekilde sona eren kişinin, yönetim kurulundan ayrılması hususunun şirket yönetimince ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmemiş olması halinde şirketin yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra "karşılıksızdır işlemi"ne tabi olan bir şirket çeki nedeniyle cezai sorumluluğuna gidilemeyeceğine işaret edilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak anonim şirket adına düzenlenen çekin karşılığını bankada bulundurmakla görevli yönetim kurulu üyesinin kanunda öngörülen sebeplerle ve usulüne uygun şekilde bu üyeliği sona ermesine ve bu husus yönetim kurulu tarafından tescil ve ilan edilmemesine rağmen, ayrıldığı anonim şirket yararına olmak üzere piyasada kendisi, ayrıldığı anonim şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen üçüncü kişiler veya ayrıldığı anonim şirket adına çek düzenlemeye, bu kişiler adına düzenlenen çeki bir şekilde ele geçirerek şirketin alacaklılarına şirket menfaatine teslim etmeye veya anonim şirket adına halen yönetici gibi davranarak bu çeklerle anonim şirket yararına mal veya hizmet alımına devam etmesi halinde, adı geçen yöneticinin borçlu anonim şirketle fiili bağlantısını sona erdirmediği kabul edilerek, çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olacak diğer anonim şirket yöneticileriyle birlikte cezai sorumluluğunun devam etmesi gerekir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşine attığı kül tablası Yargıtay tarafından silah sayıldı
19 Aralık 2019 11:15		 Yargıtay'dan işverenlere kötü haber
19 Aralık 2019 09:25
6 yaşındaki Umut'un davasını Yargıtay'dan ikinci kez bozdu
18 Aralık 2019 20:25		 Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi
16 Aralık 2019 13:37
Rızası alınmadan başka şehre görevlendirildi, Yargıtay 'dur' dedi
16 Aralık 2019 10:45		 Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
16 Aralık 2019 01:20
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat kararı
15 Aralık 2019 14:55		 Yargıtay, 'kaynar suyu' silah saydı
14 Aralık 2019 11:15
Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu
13 Aralık 2019 12:53		 Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
12 Aralık 2019 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Türkiye'de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu13:15 - 3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti12:58 - Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma12:57 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:55 - Bakan Dönmez: Yeni bir tarife üzerinde çalışıyoruz12:52 - Cezaevine gönderilen süs kabağından uyuşturucu çıktı12:48 - Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi12:44 - Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı
12:39 - Santim santim fidandan hatıra ormanına12:37 - Tanıklık ücret tarifesi belli oldu12:35 - Marmara'dan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması12:29 - Liselilerin evcil hayvanlar için 'akıllı kulübe' projesine birincilik12:24 - ABD Büyükelçiliği saldırısı, Gülen'in iadesini engellemek için yapıldı12:14 - Meclis'te rekabet, sahada dayanışma12:09 - Dünyanın ilk üreticisi oldu: Yoğun talep görüyor12:03 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?
Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul kanalı 4
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 8
yürüyüş 1
poğacanın parasını vermek 3
insanı değerli hissettiren kral hareketler 18
kalbine gömmek 1
hisya 3
çekip gitme isteği 2
hayat futbola fena halde benzer 2
gezinmek 1
SON İLANLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam