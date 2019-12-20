3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Sendikaların asgari ücret talebi netleşti. Sendikalar, 2578 lira asgari ücret talep etti.
|20 Aralık 2019 11:28
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Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.
Sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.
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