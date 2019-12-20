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Tarım ve Orman Bakanlığı 13 yılda Ar-Ge'ye 78 milyon lira harcadı

Bakanlık, Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2018 yılında kabul edilen 20 proje için de 2019 bütçesinden 19 milyon lira kullandı- Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde ülke genelindeki 32 araştırma enstitüsünde, 196 firma ve sivil toplum kuruluşuyla toplam bütçesi 43,9 milyon lira olan 340 proje gerçekleştirildi
 20 Aralık 2019 11:06
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Tarım ve Orman Bakanlığı 13 yılda Ar-Ge'ye 78 milyon lira harcadı

- Tarım ve Orman Bakanlığı, 2007-2019 döneminde Ar-Ge proje çalışmaları kapsamında 1896 başvurudan 433'ünü destek kapsamına alarak, 78 milyon lira harcadı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlık, 48 araştırma enstitüsü ve bünyesinde çalışan 2 bin 665 araştırmacıyla aktif bir Ar-Ge altyapısına sahip bulunuyor.

Tarımsal Ar-Ge projelerine sağlanan destekler kapsamında, 2007-2019 yıllarında gelen 1896 başvurudan 433'ü destek kapsamına alındı. Desteklenen 305 proje sonuçlanırken, 128'inde çalışmalar devam ediyor. Bu projelere toplam 78 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında geçen yıl kabul edilen 20 proje için bu yılın bütçesinden 19 milyon lira ayırmıştı.

- Kamu-özel sektör iş birliği

Bakanlık ayrıca, araştırma enstitülerinin altyapılarını özel sektör ve üniversitelerin kullanımına açtı. Bu kapsamda söz konusu kuruluşlarla gerekli finansmanı temin eden gerçek ve tüzel kişiler arasında iş birliği yapılarak ihtiyaç duyulan Ar-Ge projeleri ortaklaşa yürütülüyor. Özel sektöre Ar-Ge Destek Programı kapsamında da 21,4 milyon lira destek veriliyor.

Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde, ülke genelindeki 32 farklı araştırma enstitüsünde, 196 firma ve sivil toplum kuruluşuyla toplam bütçesi 43,9 milyon lira olan 340 proje gerçekleştirildi.

- Evcil hayvan ırk, tip ve hibritlerinden 64'ü tescil edildi

Ar-Ge çalışmaları kapsamında, tohum ve gen kaynaklarının devamlılığı, bilimsel araştırmalarda kullanımı ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, bitki genetik kaynaklarının korunması ve uzun süreli muhafazası, bakanlığın bünyesindeki "tohum gen bankaları"nda yapılıyor.

Gen bankalarında baz koleksiyonu oluşturan tohum örnekleri 100 yıl, aktif koleksiyonu oluşturan tohum örnekleri 30 yıl canlılıklarını koruyor. Bu doğrultuda 2019 yılı itibarıyla gen bankalarında bulunan materyalin üretim yenileme programlarına öncelik verilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2004-2019 yıllarında, 7 büyükbaş, 29 koyun, 6 keçi, 5 kanatlı, 3 ipek böceği, 3 arı, 1 tavşan, 3 köpek, 2 kedi ve 5 güvercin olmak üzere evcil hayvan ırk, tip ve hibritlerinden 64'ü tescil edildi. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa su ürünlerinde 10 türün tescili gerçekleştirildi.

- Bitkisel üretime yönelik araştırma çalışmaları

Tarla bitkileri tohumculuğunda bugüne kadar tescil edilen çeşitlerin yüzde 40'ı bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirildi.

2018-2019 döneminde bağcılıkta 2 üzüm çeşidi, meyvecilikte 2 armut, 3 elma, 1 aronya, 1 Frenk üzümü, 1 incir , 2 pitea , 1 passiflora, 3 ceviz, 1 zeytin, 1 muz, 1 kivi olmak üzere 17 çeşit, sebzecilikte 6 kabak, 1 kavun, 1 domates, 1 biber, 1 taze fasulye olmak üzere 10 çeşit, süs bitkilerinde ise 1 karanfil, 1 şakayık, 3 ıris ve 1 zambak olmak üzere 6 çeşit geliştirildi.

Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem çerçevesinde son 11 yılda araştırma enstitülerinin altyapıları yenilenirken, son teknolojiye sahip merkezler kuruldu. Bu kapsamda 24 Ar-Ge ve inovasyon merkezi faaliyete geçirildi, 17 merkez kurma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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