YÖK'ten GY ve unvan değişikliği sözlü sınavı hakkında duyuru		 

Yükseköğretim Kurulu, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavlarının 6 Ocak 2020'de başlayacağını duyurdu.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında başarılı olan Kurulumuz personeli için 6 Ocak 2020 tarihinde başlamak üzere yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı hakkında duyuru.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince gerçekleştirilen 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının tamamlanması üzerine,

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar adayın sözlü sınava alınacağı, son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamının da sözlü sınava alınacağı, ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanının tespit edileceği, sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı,

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde: "Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı," ifade ettiği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar başlıklı 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ise: "Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar." hükmü yer almıştır.

Bu hükümler doğrultusunda;

Sözlü sınavda;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden her sorunun değeri 20 (yirmi) puan olmak üzere 2 adet soru,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünden her sorunun değeri 10 (dokuz) puan olmak üzere 2 adet soru,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğundan soru değeri 10 (on) puan olmak üzere 1 adet soru,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığından soru değeri 10 (on) puan olmak üzere 1 adet soru,

d) Genel kültürü ve genel yeteneğinden soru değeri 10 (on) puan olmak üzere 1 adet soru,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığından soru değeri 10 (on) puan olmak üzere 1 adet soru sorulacaktır.

1-Görevde yükselme sınavında; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların, yani aritmetik ortalaması yüz (100) tam puan üzerinden en az altmışbeş (65) puan olanlar başarılı kabul edilmekte,

2-Unvan değişikliği sınavında ise; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların başarılı kabul edileceği; ancak yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan unvan değişikliği başarı puanının yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olanlar başarılı kabul edilmektedir.

Kurulumuz personeline yönelik yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavının 6 Ocak 2020 tarihinde başlamak üzere yapılmasına; sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde ilan edilmesine; adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebileceğine, itirazların on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanmasına Merkezi Sınav Kurulu olarak oy birliği ile karar verilmiştir.