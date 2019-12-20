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Meclis'te rekabet, sahada dayanışma

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek parlamentolar arası futbol turnuvasının hazırlıklarını sisli havada yapılan antrenmanla sürdürdü
 20 Aralık 2019 12:14
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Meclis'te rekabet, sahada dayanışma

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek parlamentolar arası futbol turnuvasının hazırlıklarını sisli havada yapılan antrenmanla sürdürdü.

Siyaset arenasında birbirlerine rakip olanlar, yeşil sahada TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nın başarısı için mücadele ediyor.

Her hafta salı ve perşembe günü sabah 07.00'de toplanarak idman yapan milletvekilleri, yoğun bütçe mesaisinde bile antrenmanlarına devam ediyor.

Bu hafta Teknik Direktör Kazım Kırcı, yardımcı antrenör Fahrettin İrkin ile fizyoterapist Ünal Şahin Susam yönetiminde MTA Genel Müdürlüğü Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman, 2 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan milletvekilleri daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. Milletvekilleri, şut çalışmasıyla süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Eski ve yeni dönem milletvekillerinin katıldığı antrenmana, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı katılmadı.

Maçın ardından AA muhabirine konuşan, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı oyuncularından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, takımda yalnızca mevcut milletvekillerinin değil, önceki dönem milletvekillerinin de yer aldığını söyledi.

Takımın, milletvekilleri arasındaki bağı güçlendirme ve dostluğu geliştirme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Meclisin gergin havasından koparak farklı bir atmosferde birlikte olma imkanı buluyoruz. Yaşadığımız günler, yaptığımız işler stresli. Bir nebze olsun bu stresten uzaklaşmak açısından hem bedenen hem zihnen hem de ruhen daha sağlıklı olmak için büyük katkısını görüyoruz." dedi.

- "Turnuvada iddialıyız"

"Sportif açıdan oldukça iddialı" olduklarını belirten Şahin, zaman zaman farklı ülkelerin parlamentolarının futbol takımlarıyla müsabakalar yaptıklarını, Türkiye'nin göğsünü kabartan sonuçlar aldıklarını ifade etti.

TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında büyük bir organizasyon gerçekleştirileceğini bildiren Şahin, "Çok sayıda parlamento futbol kulübünü ülkemizde misafir edeceğiz. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvada iddialıyız." diye konuştu.

Mecliste, 2020 yılı bütçe mesaisinin sürdüğünü hatırlatan Şahin, "Dün gece 02.00'de bitti, sabah 07.30'da buradaydık. Burada stresimizi atarak parlamento çalışmalarına katılmak hepimizi daha müsamahakar kılıyor." dedi.

- "Mecliste de birlik, beraberlik olsun"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "her salı ve perşembe günü milletin Meclisinden milletin sahasına geldiklerini" söyledi.

"Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden milletvekillerinin katılımıyla bir Türkiye mozaiği sergilediklerini" söyleyen Özkan, takım ruhunu sürdürerek, Romanya'da yaşadıkları şampiyonluğu yeni başarılarla taçlandırmaya devam edeceklerini belirtti.

"Mecliste de birlik, beraberlik olsun kanaatindeyiz." diyen Özkan, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nda, her türlü siyasi ihtirastan uzak, belirli bir amaca yönelen birlik ve beraberlik ruhunu gözlemlediklerini ifade etti.

Özkan, "Milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda aynen A Milli Futbol Takımı'nda olduğu gibi Mecliste de menfaat ve koltuk hırsıyla yaklaşım sergilenmemesi lazım. Ülkemizin çıkarları söz konusuysa orada birlik ve beraberlik içinde bir müzakere ve istişare anlayışına uygun şekilde çalışmaları yürütebilmemiz gerekiyor. Milletin sahasındaki birlik ve beraberliğin milletin Meclisinde de devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Güzel anılar biriktiriyoruz"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Futbol sevgisi, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nın kardeşlik bağları sisli bir Ankara sabahında hepimizi buraya getirdi." dedi.

Güzel anılar biriktirdiklerini, keyifli anlar yaşadıklarını anlatan Kaya, "Burada siyaset yok. Yalnızca futbol, dostluk ve arkadaşlık var. Müthiş bir ortam var." ifadesini kullandı.

Romanya'da düzenlenen parlamentolar arası futbol turnuvasında şampiyon olduklarını anımsatan Kaya, "İstiklal Marşı'mızı okuttuk, her birimizin göğsü kabardı." diye konuştu.

Kaya, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mart ayında düzenlenmesi planlanan parlamentolar arası futbol turnuvasının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Antrenmanlarda, Meclisin gerilimli ortamının yerini dostluk ve arkadaşlığa bıraktığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Meclisteki tartışmaları zaman zaman burada da masaya yatırdığımız oluyor ama hiçbir kırgınlık, dargınlık olmaksızın sporun kardeşlik bağlarıyla kenetleniyoruz. Aslında Türkiye'nin tam da ihtiyacı olan şu sahada gördüğümüz manzara. Burada dostluk bağıyla birbirimizle kaynaştık ve bu bağ bizi Romanya'da şampiyon yaptı. Türkiye'nin siyasette ihtiyacı olan bu. Türkiye'nin çözüm bekleyen temel meselelerinde aynı iradeyi gösterebilirsek birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışıyla çözüm odaklı bakışla meselelere bakabilirsek birçok meseleyi hızlıca çözebiliriz. İnsanların dertlerine derman olabiliriz. Bu ruha ihtiyacımız var. Bunu parlamentoya yansıtmamız lazım."
Anadolu Ajansı
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