YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı		 
MEB: Kaynaştırma öğrencisini darp eden öğretmen açığa alındı		 
Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı

Kayseri mutfağının, süt ve zeytinyağında 3 gün terbiye edilip, taş fırında yaklaşık 3 saatte pişirilen lezzeti "fırın ağzı", damaklarda farklı bir tat bırakıyor
 20 Aralık 2019 13:15
Yazdır
3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı

Pastırması, sucuğu ve mantısıyla ünlü Kayseri'nin önemli lezzetlerinden "fırın ağzı", 1 gün sütte, 2 gün zeytinyağında bekletilip, taş fırınlarda yaklaşık 3 saatte pişirilerek damaklarda ayrı bir tat bırakıyor.

Kayseri mutfağının vazgeçilmezlerinden olan "fırın ağzı", sunumu, kokusu ve tadıyla adeta damaklara farklı bir lezzet şöleni sunuyor.

Bir gün sütte bekletilen, iki gün baharatlarla marine edilen zeytinyağında dinlendirilen kuzu eti, ardından kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsakla buluşarak taş fırına girmek için hazır hale geliyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde üretilen toprak tavada ve taş fırında yaklaşık 3 saatte pişirilen "fırın ağzı", zahmetli hazırlanışını damakta bıraktığı lezzetiyle unutturuyor.

Kentte "Kasap Mustafa" olarak tanınan "lezzet ustası" Mustafa Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "fırın ağzı"nın Kayseri'nin vazgeçilmez tatlarından olduğunu söyledi.

Bu yemeğin insanların damaklarında bıraktığı lezzet sayesinde ünlendiğini belirten Metin, "Kayseri denilince herkesin aklına pastırma, sucuk ve mantı geliyor, 'fırın ağzı'nı sadece Kayseri halkı biliyor. Bu yemeği herkes tanısın istiyorum. Fırın ağzının yeri bizde çok farklı. 55 yaşındayım ve 7 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. Bu, bize babamızdan kalan bir hatıra. Fırın ağzının tanıtımı için geç kaldık. Bu yemeği hazırlaması ve pişirmesi çok zahmetli ama yemesi de bir o kadar keyifli." diye konuştu.

Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin "fırın ağzı"nı beğenerek yediğini vurgulayan Metin, bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini anlattı.

- "Sevgimizi vererek yapıyoruz"

Bu yemek için "3 gün 3 saat" emek verildiğinin altını çizen Metin, şöyle devam etti:

"Etimizi bir gün sütte yatırıyoruz. Bir gün sonra sütten çıkarıp zeytinyağı ve baharatlarla marine edip 2 gün de öyle bekletiyoruz. 3 gün sonra et pişmek için hazır hale geliyor. Bu lezzeti almak için 3 gün emek vermek ve taş fırında odun ateşinde pişirmek lazım. Fırın ağzımızı yaparken altına kuyruk yağı kullanıyoruz. Sonra azar azar domates, biber ve soğan koyup üzerine eti yerleştiriyoruz. İçerisinde kuzunun but bölümünden kuşbaşı ve pirzola ile kuzu kaburga var. Üzerine yine domates, biber ve sarımsak koyup baharatını ekliyoruz. Tabii bunu sevgimizi vererek yapıyoruz. Pişmesine 5 dakika kala da üstündeki kapağı alıp etin yüzünü kızartıyoruz. Kendi halinde, hiç su katmadan, içerisindeki malzemelerle özdeşleşerek, üzerine koyduğumuz kuyruk yağı da eriyerek 3 saatte hazır hale geliyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu'dan da 'atlara karantina' haberi geldi
20 Aralık 2019 15:52		 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
20 Aralık 2019 15:05
Karadeniz'de 'bahar havası' balıkçılığı olumsuz etkiledi
20 Aralık 2019 14:10		 Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor
20 Aralık 2019 14:02
Türkiye'de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu
20 Aralık 2019 13:19		 Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti
20 Aralık 2019 13:08
Liselilerin evcil hayvanlar için 'akıllı kulübe' projesine birincilik
20 Aralık 2019 12:29		 Dünyanın ilk üreticisi oldu: Yoğun talep görüyor
20 Aralık 2019 12:09
Otel odasında buldukları 7 kilo tarihi altını yönetime verdiler
20 Aralık 2019 11:58		 Ebeveynlere 'Çocuklarınızın mahrem fotoğrafını paylaşmayın' uyarısı
20 Aralık 2019 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Bolu'dan da 'atlara karantina' haberi geldi15:47 - O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı15:43 - İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek15:36 - SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor15:32 - Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu15:22 - Lisansüstü yurt dışı eğitim programına başvuruda yüzde 27 artış15:21 - YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek15:19 - Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu15:18 - Kazada yaralandığı sanılmıştı, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş15:12 - İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya
15:10 - Bakan Soylu: Bu yıl örgüte katılan kişi sayısı 11715:07 - Aktif görevdeki 10 asker ve polise FETÖ gözaltısı15:05 - Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı14:55 - TBMM Başkanı Şentop'dan, yeni hükümet sistemi açıklaması14:54 - Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı14:45 - 'Boğazlarda gemi trafiğinin oluşturduğu riskler artıyor'14:34 - CHP'li Özkoç'tan, Ethem Sancak'a suçlama14:29 - 572 Gazi, Şehit ve Gazi yakınının ataması yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mektup 1
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
densizlik 1
Metinalkan 3
ryan babel'in galatasaray'ı fifa'ya şikayet etmesi 2
sal beni gideyim 1
yürüyüş 1
yüreğini ortaya koymak 1
çekip gitme isteği 2
Müezzin ile imam arasındaki fark 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam