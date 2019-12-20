Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Marmara'dan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması		 
YÖK'ten GY ve unvan değişikliği sözlü sınavı hakkında duyuru		 
YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Santim santim fidandan hatıra ormanına

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Hisarbey köyünde Hüseyin Demir İlkokulu öğrencileri, ektikleri çam tohumlarını santim santim büyütüp yetiştirdikleri fidanlarla hatıra ormanı oluşturdu
 20 Aralık 2019 12:39
Yazdır
Santim santim fidandan hatıra ormanına

Yozgat'ta köy okulundaki öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları "Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca, Ağaçlar Ormana Projesi" ile okul bahçesine ektikleri çam tohumlarından yetiştirdikleri 1500 fidanı hatıra ormanına dikti.

Sarıkaya ilçesi Hisarbey köyü Hüseyin Demir İlkokulu öğretmenleri, öğrencilere ağaç sevisini aşılamak ve ağaçların büyüme evrelerini görmelerini sağlamak amacıyla geçen yıl mart ayında proje hazırladı.

Öğrenciler, Akdağmadeni Orman Şefliğinden temin edilen çam tohumlarını okul bahçesine ekerek 1,5 yıl boyunca suladıkları ve bakımını yaptıkları tohumun santim santim fidana dönüştüğünü gözlemledi.

Boyu 10 santimetreye ulaşan fidanlardan 750'si ile köyde okul adına hatıra ormanı oluşturan öğrenciler, fidanların bir kısmını köy halkına dağıttı, kalanlar da okulun çevresine dikildi.

Hüseyin Demir İlkokulu Müdürü Muhammet Hasan Öztürk, AA muhabirine, öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve ağaçların büyüme evrelerini göstermek amacıyla öğretmenlerle proje hazırladıklarını söyledi.

Önce çam tohumu temin ettiklerini ve okul bahçesinde bunları ekecekleri yatakları hazırladıklarını ifade eden Öztürk, "Her yatağa 2 tohum ektik. Öğrencilerimiz sulamasını yaptı ve 1500 fidan büyüttük." dedi.

Öztürk, fidanların 750'si ile köyde okul adına hatıra ormanı oluşturduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Çam yetiştirmek zor ve meşakkatli süreç, bakımı da zor. Buna rağmen çocuklarımızla birlikte ağacın yaşam sürecine ortak olduk. Öğrencilerimiz fidanın ne kadar zor yetiştirildiğinin, 1,5 yılda 10 santimetre büyüdüğünün farkına vardı. İnşallah bu süreçten sonra çocuklarımız ağacı daha çok sever, korur ve yetiştirilmesine kaktı sağlar."

Öğrencilerden Tuana Bedo da öğretmenlerinin temin ettiği tohumları okul bahçesine ektiklerini anlatarak, "Tohumları suladık ve büyüttük. Vatandaşlara dağıttık, kendi bahçelerine diktiler. Biz de öğretmenlerimizle fidan diktik, onlar da büyüyüp orman olacak." diye konuştu.

Öğrenci Ahmet Arda Pusmaz ise "Bu fidanlar büyüyüp orman olacak, böylece dünyamız da yemyeşil bir yer olacak." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı
20 Aralık 2019 12:44		 Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor
19 Aralık 2019 17:19
Sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye
19 Aralık 2019 17:15		 Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı
19 Aralık 2019 14:02
Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak
19 Aralık 2019 13:13		 Kütüphaneden ödünç kitap alana toplu ulaşımda iki biniş hakkı hediye
19 Aralık 2019 12:24
Mersin'de ücretsiz moxo dikkat performans testi
19 Aralık 2019 10:16		 Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi
18 Aralık 2019 23:58
'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi
18 Aralık 2019 23:43		 Bayburt'ta nüfus patlaması yaşanıyor
18 Aralık 2019 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Hastadan, doktor ile hastane çalışanına dayak13:19 - Türkiye'de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu13:15 - 3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti12:58 - Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma12:57 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:55 - Bakan Dönmez: Yeni bir tarife üzerinde çalışıyoruz12:52 - Cezaevine gönderilen süs kabağından uyuşturucu çıktı12:48 - Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi
12:44 - Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı12:39 - Santim santim fidandan hatıra ormanına12:37 - Tanıklık ücret tarifesi belli oldu12:35 - Marmara'dan 'Şehir Üniversitesi' açıklaması12:29 - Liselilerin evcil hayvanlar için 'akıllı kulübe' projesine birincilik12:24 - ABD Büyükelçiliği saldırısı, Gülen'in iadesini engellemek için yapıldı12:14 - Meclis'te rekabet, sahada dayanışma12:09 - Dünyanın ilk üreticisi oldu: Yoğun talep görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?
Aktif görev yapan 13 İKM ve katip hakkında yakalama
İzmir'de 40'ı muvazzaf, 88 askere FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat futbola fena halde benzer 2
Asker uğurlama 2
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 2
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 7
yanlış okumalar 2
amaçsızca yaşamaya çalışmak 3
densizlik 1
fifa 99 3
mektup 1
salkım söğüt 2
SON İLANLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam