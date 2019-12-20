Adalar'da faytonlara at koşulmasına 3 ay süreyle durdurma
İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
|20 Aralık 2019 12:58
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu."
"İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi."
"Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi."
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