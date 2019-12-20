KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
|20 Aralık 2019 13:33
|Yazdır
KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçları
Tercih yapan adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
2019/2 KPSS tercihleri sonucu, her bir kadro bazında oluşan minimum puanlar için TIKLAYINIZ
KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
08 Aralık 2019 23:59
|Simülasyonlu KPSS 2019/2 robotu yayında
26 Kasım 2019 18:29
|KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
26 Kasım 2019 16:38