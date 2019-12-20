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Trafik polisinden hayat kurtaran müdahele

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını o sırada yol uygulaması yapan polisin anında müdahalesi kurtardı.
 20 Aralık 2019 13:47
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Trafik polisinden hayat kurtaran müdahele

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını o sırada yol uygulaması yapan polisin anında müdahalesi kurtardı. Sürücüyü aracın yolcu koltuğuna alan ve direksiyona geçen polisin dakikalar içinde hastaya getirdiği banka memuru, bir kez kalbi durmasının ardından doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. Olay Gazipaşa'nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki D-400 karayolu üzerinde 20 Nisan günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayiye gitmek için evden ayrılan 45 yaşındaki Birol Arıkan 07UY868 plakalı otomobille seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Acı içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini görerek yanına gitti.


Kalp krizi geçiren sürücüyü polis hayata bağladı

"Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin"

Aracını uygulama noktasına park eden Arıkan kalbini tutarak polislere, "Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri vakit kaybetmeden Arıkan'ı aracın sağ koltuğuna alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arıkan daha sonra ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Arıkan'ın bir kez kalbi durdu ve doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. Arıkan'a müdahale eden doktorlar ise dakikaların önemine dikkat çekerek, hastanın anında gelmesiyle hayata bağlandığını ifade etti. Diğer yandan Arıkan'ın polis memurlarından yardım istemesi mobese kameralarına yansıdı.

"Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım"

Başından geçen talihsiz olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan 2 çocuk babası banka memuru Birol Arıkan, aracıyla ilerlerken göğsünden gelen bir ağrıyı hissettiğini söyledi. Arıkan, "Ağrı ilerledikçe rahatsızlanmaya başladım ve kendimi hastaneye götürme ihtiyacı duydum. Daha sonra arabaya çok fazla gideceğimi anladım. Allah'tan biraz ilerde trafik ekipleri vardı. Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım. Orada polis memuru Uğur bey vardı, sağ olsun görür görmez durumumu anladı. Hiçbir şey sormadan direk beni hastaneye götürdü. Hastaneye götürdüğü sırada da kendisi beni sakinleştirmeye çalıştı ve vaktinde hastaneye yetiştirdi" dedi.

"Tedaviye alındıktan kısa bir süre sonra kalbim durdu"

Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Alanya'daki özel hastaneye sevk edildiğini belirten Arıkan, burada tedaviye alındıktan kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu aktardı. Arıkan, "Doktorların müdahalesiyle hayata döndük. Fakat burada en önemli olan olay müdahalenin zamanında yapılmasıydı. Orada polis beni bekletip ambulans da çağırabilirdi ama sağ olsun direk hastaneye götürdüler. Şu anda hayattaysam polisin yardımıyla oldu" diye konuştu.

"Aile tarafını sakinleştirmek çok zordu"

Birol Arıkan'ın yaşadığı olaya şahit olan iş arkadaşı Orhan Tekin ise şunları söyledi:
"Olay günü Birol Arıkan ile telefonda görüştük. Buluşma sağlayacaktık. Aradan 10 dakika geçmeden hemen arkasından bir telefon geldi. En son benimle görüştüğü için sanırım. Arkadaşımızın kalp krizi geçirdiğini ifade ettiler. İşimi hemen bıraktım ve hastaneye koştum. Yakın olmama rağmen emniyet benden çok daha önce hastaneye ulaştırmıştı. O konuda Allah razı olsun kendilerinden, teşekkür ediyoruz. Hastaneye geldiğimde ise emniyet tüm tedbirleri almış ve arkadaşımızın müdahalesi yapılıyordu. Birol beyin özel eşyalarını kamera eşliğinde teslim ettiler. O telaşta bile özel eşyalara çok duyarlı davrandılar. Teslim edildikten sonra Alanya'ya sevki sağlandı. Emniyet ekibimiz yine geldi. Tabii Birol beyin tedavisini beklerken sıkıntılı anlar yaşadık, kalbi durdu. Ailesiyle iletişime birebir ben geçtim. Aile tarafını sakinleştirmek çok zordu. Ailesine 'Birol bey iyi' derken öteki tarafında kalbinin durduğunu bilmek çok zordu açıkçası."
İhlas Haber Ajansı
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