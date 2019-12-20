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Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor

Yağmurun gelecek hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor
 20 Aralık 2019 14:02
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Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor

Türkiye'de hafta sonundan itibaren Trakya ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde görülen sis etkisini kaybedecek. Gelecek hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde kar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor.

Trakya ile iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere oluşan sisin bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü kuvvetli lodosla Trakya, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında görüleceği öngörülüyor.

Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleriyle Batı ve Orta Karadeniz bölümünde pazartesi günü beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olması, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

- Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerden başlayarak azalması ve Türkiye genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

- 3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da pazar akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması ve aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın pazartesi güneybatı yönünden fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü de fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

İzmir'de ise cumartesi günü başlayacak yağışların pazar ve pazartesi devam edeceği ve salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu bölgedeki yağışların pazartesi günü gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
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