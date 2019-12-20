MEB: Kaynaştırma öğrencisini darp eden öğretmen açığa alındı
|20 Aralık 2019 14:08
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı, öğretmenin de soruşturma süresince açığa alındığı bildirildi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
Öte yandan Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu öğretmenin soruşturma süresince açığa alındığı kaydedildi.
Ankara'da bir ilkokulda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
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