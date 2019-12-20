Karadeniz'de 'bahar havası' balıkçılığı olumsuz etkiledi
|20 Aralık 2019 14:10
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Karadeniz'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balıkçılığı olumsuz etkiliyor.
Sinop'ta tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana elleri boş dönüyor.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun ardından hamsi avcılığının da bitme noktasına geldiğini söyledi.
Bölgedeki bahar havasının deniz suyu sıcaklığının artmasına neden olduğunu belirten Tuncer, "Mevsimsel şartlar palamudun geçen sezon bölgemizde durmamasına neden olmuştu. Maalesef bu sezonda da hava şartları balıkçılık açısından iyi gitmiyor." dedi.
İki aylık hamsi avı dışında kötü bir sezon geçirdiklerine işaret eden Tuncer, şunları kaydetti:
"Palamut olmadı desek yeridir. Şimdi hamsi de çok azaldı. Havalar nedeniyle gelecek sezon için de umutsuzluğa kapılmaya başladık. Tezgahlarda mezgit, istavrit ve tirsi gibi balıklar var. Bunların haricinde bir de havuz balıkları yer alıyor. Durum hiç iç açıcı değil."
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