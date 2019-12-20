YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı		 
MEB: Kaynaştırma öğrencisini darp eden öğretmen açığa alındı		 
Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sis ve hava kirliliği bir şehri esir aldı

Manisa'da 3 gündür kenti etki altına alan sis bugün etkisini arttırarak devam ederken, vatandaşlar sisli havanın içinde kayboldu. Görüş mesafesinin de düştüğü sisli ve kirli havadaki kötü kokular da dikkat çekti
 20 Aralık 2019 14:20
Yazdır
Sis ve hava kirliliği bir şehri esir aldı

Manisa'da 3 gündür kenti etki altına alan sis bugün etkisini arttırarak devam ederken, vatandaşlar sisli havanın içinde kayboldu. Görüş mesafesinin de düştüğü sisli ve kirli havadaki kötü kokular da dikkat çekti.

Manisa'da son birkaç gün sisli havanın etkisi altında kaldı. Özellikle sabaha karşı etkisini arttıran sis nedeniyle sürücüler 4'lü sinyallerini açarak yola çıktı. Görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü sisli havada yayılan kötü kokular ise dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan bilgiye göre de Manisa kent merkezindeki hava kalitesi 'Hassas' olarak belirlendi. İstasyondan alınan bilgiye göre Manisa'daki hava kalite indeksi, ulusal hava kalite indeksi olan 50 mikrogram/metreküp neredeyse 3 katı değer olan 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Öte yandan Spil Dağı Milli Parkı'nda havanın açık ve güneşli olması ise dikkat çekti. Sisin etkisini tamamen kaybettiği Spil Dağı'nda kent merkezinde alınan kötü kokular da etkisini kaybetti. Dağın yüksek kesimlerinden kentteki sisli hava net bir şekilde gözlendi.

3 gündür kenti etkisi altına alan sisli havanın hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı
20 Aralık 2019 15:47		 İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek
20 Aralık 2019 15:43
İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya
20 Aralık 2019 15:12		 Adalar Belediye Başkanı Gül'den 'itlaf edilen atlar' açıklaması
20 Aralık 2019 13:39
Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı
20 Aralık 2019 12:44		 Santim santim fidandan hatıra ormanına
20 Aralık 2019 12:39
Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor
19 Aralık 2019 17:19		 Sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye
19 Aralık 2019 17:15
Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı
19 Aralık 2019 14:02		 Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak
19 Aralık 2019 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Telekomünikasyon gelirlerinin yıl sonunda 15,4 milyar TL olması bekleniyor15:52 - Bolu'dan da 'atlara karantina' haberi geldi15:47 - O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı15:43 - İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek15:36 - SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor15:32 - Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu15:22 - Lisansüstü yurt dışı eğitim programına başvuruda yüzde 27 artış15:21 - YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek15:19 - Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu15:18 - Kazada yaralandığı sanılmıştı, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş
15:12 - İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya15:10 - Bakan Soylu: Bu yıl örgüte katılan kişi sayısı 11715:07 - Aktif görevdeki 10 asker ve polise FETÖ gözaltısı15:05 - Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı14:55 - TBMM Başkanı Şentop'dan, yeni hükümet sistemi açıklaması14:54 - Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı14:45 - 'Boğazlarda gemi trafiğinin oluşturduğu riskler artıyor'14:34 - CHP'li Özkoç'tan, Ethem Sancak'a suçlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu: Korkunç şüphe...
Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ve vekili
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fifa 99 3
ilker başbuğ 1
sude 1
amaçsızca yaşamaya çalışmak 1
yüreğini ortaya koymak 1
çekip gitme isteği 2
kalbine gömmek 1
istiklal marşının arapça okutulması 4
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 2
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 5
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam