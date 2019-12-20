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Şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da, şantaj ve kumpas amaçlı kullanıldığı iddia edilen gizli kameraları yasa dışı yollarla yurda getirip satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Baskınlarda akla gelmeyecek cihaz ve aletlere monte edilmiş 558 adet kameralı ürün ele geçirildi
 20 Aralık 2019 14:23
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Şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da, şantaj ve kumpas amaçlı kullanıldığı iddia edilen gizli kameraları yasa dışı yollarla yurda getirip satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Baskınlarda akla gelmeyecek cihaz ve aletlere monte edilmiş 558 adet kameralı ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye uzak doğu ülkelerinden kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve bazı masaj salonları ve günübirlik evlerde şantaj amaçlı kullanıldığı, bazı kişilerin eşlerini, sevgililerini takip etmek, iş ilişkilerinde gizli çekimler yaparak şantaj ve kumpas oluşturmak amaçlı kullanıldığı ileri sürülen gizli kameraların piyasaya el altından satıldığı yönünde istihbarat aldı.

Operasyon için özel ekip oluşturuldu

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ihbarları değerlendiren İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Timleri, şüphelileri izlemeye aldı. Zanlıların yakalanması için özel bir tim oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, internette bu cihazları satan adresleri tespit eden polis, satıcıların yöntemlerini belirledi. Daha sonra gizli kamera satıcıları ile sahte bir 'dedektiflik şirketi' adını kullanarak internetten tespiti yapılan satıcılar ile 'alıcı' rolüyle temas kuran polis, toplu miktarda cihaz alacağı şeklinde algı oluşturarak kaçakçıları ikna etti. Birçok satıcı ile görüşen polis, kendilerini 'ciddi müşteri' olarak inandırdıktan sonra şantaj cihazlarının örneklerini inceledi. Bu şekilde depoları ve satıcıları tek tek belirleyen kaçakçılık polisi, yapılan tespitlerin ardından Fatih, Bahçelievler ve Kartal'da 5 farklı depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kol saatinde, otomobil anahtarında, gözlükte, çakmakta gizli kamera

Baskınlarda, şantaj amaçlı kullanıldığı iddia edilen kol, duvar ve masa saatleri, oyuncak, otomobil anahtarı, gözlük, çakmak flaş disk, portre ve duvar tablosu görünümlü yaklaşık 20 kalemden oluşan 558 adet gizli kamera ele geçirildi.

Farklı amaçlarla kullanılan aletlerin ticaretini yapan E.K., Ç.Z., M.Z., S.Y. ve H.G. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şantaj ve kumpas amaçlı kullanılan cihazların, 150 ila bin 500 lira arasında değişen fiyata sattıkları belirlendi.

Çeşitli çevrelerce şantaj amaçlı kullanılan gizli kameraları sattığı belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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