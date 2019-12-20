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CHP'li Özkoç'tan, Ethem Sancak'a suçlama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Ethem Sancak, katılacağım televizyon programına katılmayacağını söylemiş. Sancak kaçtı
 20 Aralık 2019 14:34
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CHP'li Özkoç'tan, Ethem Sancak'a suçlama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisinin de katılacağı tank paleti fabrikasının konuşulacağı programdan iş adamı Ethem Sancak'ın "kaçtığını" iddia ederek, "Gerçekler karşısında mert dayanır, namert kaçar. Tank paleti bir ihanettir." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tank paleti fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalında "tank paleti ihanetinin sac ayaklarından biri olduğunu" iddia ettiği Ethem Sancak ile 4 gazetecinin program yaptığını ifade eden Özkoç, fabrikayla ilgili gerçekleri gizleyen, çarpıtan beyanların Sancak tarafından büyük bir pişkinlikle kullanıldığını savundu.

Özkoç, gerçekleri ifade edebilmek için programa zor da olsa katılabildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekler karşısında afallayan Sancak, oradan bana, 'Gel televizyonlarda bunu tartışalım' diye çağrı yaptı. Bunun üzerine program yapımcısı beni arayarak, önümüzdeki pazartesi günü Sancak, Sayın Doğu Perinçek ve İYİ Parti'den bir genel başkan yardımcısının katılacağı bir programa katılıp katılmayacağımı sordu. Katılacağımı söylediğim. Ancak program sunucusu beni tekrar aradı, 'Sancak, AKP ve MHP katılmadığı için programa katılamıyor, gelemeyecek. O yüzden de programı iptal ettik.' dedi.

Gerçekler karşısında mert dayanır, namert kaçar. Tank paleti bir ihanettir. Onu tek başına televizyona çıkartanlar, aynı hakkı, gerçekleri savunan beni, arkadaşlarımı da tek başına gazetecilerin karşısına çıkartıp kamuoyunun gerçekleri duymasını sağlamalıdır. Sancak kaçtı. Onu oradan kaçırtan abisi, kendisi karşımıza çıkabilir. Tank paletle ilgili tek sözü varsa, konuşabileceği tek cümle varsa karşımıza çıkabilir ancak yalanla beslenenler gerçeklerle yüzleşemezler."

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun'un 2016'da yayımlandığını anımsatan Özkoç, bu yasanın Sancak için çıkartılıp çıkartılmadığını sordu.

Özkoç, kanunun, "Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine..." şeklindeki düzenlemesini okudu.

Bunun, Cumhurbaşkanının, istediği kişiye 5 yıl süreden sonra millete ait olan toprakları bedelsiz olarak dağıtma hakkı vereceği anlamına geldiğini iddia eden Özkoç, bu hakkı kazananlardan birinin de Sancak olacağını savundu. Özkoç, "Bu yasaya tank paleti de sokacak mısınız, onu da bedelsiz olarak Sancak'a verecek misiniz, vermeyecek misiniz?" sorularını yöneltti.

Gerçekleri tek tek ortaya koyarak ihaneti açıklamaya çalıştıklarını ancak televizyona çıkartılmadıklarını öne süren Özkoç, "Onlar bizim karşımıza çıkamazlar çünkü gerçeklerle yüzleşemezler ama bizim de üzerimizde ambargo uygulanıyor. " ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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